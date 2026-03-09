Obavijesti

Teta napisala, nećakinja ilustrirala: U Osijeku nastala posebna dječja slikovnica

Foto: Privatni album

Priča je nastala prema stvarnom događaju iz djetinjstva autorice. U središtu je uspomena na njezina oca i majku, a govori o temama koje su univerzalne, o ljubavi, obitelji...

Na istoku Hrvatske, u Osijeku, pokrenula se posebno topla i pomalo neobična priča, priča o teti i nećakinji koje su zajedno stvorile dječju slikovnicu, spajajući uspomene, obitelj i dječju maštu. Magistrica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i odgojiteljica u dječjem vrtiću Ana Juretić i njezina sedmogodišnja nećakinja Lota Ilijaš zajedno su predstavile zajedničku slikovnicu. Autorica teksta je Ana Juretić, dok su sve ilustracije nastale iz dječje ruke koje je nacrtala upravo mala Lota.

Slikovnica je posebna upravo po tome što je crteže stvorila dječja mašta i dječja perspektiva, bez profesionalnih ilustratorskih intervencija. Time knjiga zadržava autentičnost i toplinu dječjeg izraza, zbog čega čitatelji imaju osjećaj kao da gledaju uspomene nacrtane izravno iz srca. Slikovnica je pisana velikim tiskanim slovima te je prilagođena i predškolskom uzrastu.

Priča je nastala prema stvarnom događaju iz djetinjstva autorice. U središtu je uspomena na njezina oca i majku, a kroz jednostavan i djeci razumljiv način govori o temama koje su univerzalne, o ljubavi, obitelji, gubitku i uspomenama koje nikada ne nestaju.

Foto: Privatni album

Upravo takve teme, iako ponekad teške, djeca često razumiju kroz priču, sliku i emociju.

Foto: Privatni album

Dodatnu posebnost ovoj priči daje činjenica da su autorica i ilustratorica zapravo teta i nećakinja te su rođene na isti dan. Svoj zajednički rođendan ove su godine obilježile na poseban način: promocijom slikovnice na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, gdje su zajedno predstavile knjigu publici.

Foto: Privatni album

Njihova suradnja tu ne staje. Ana i Lota već planiraju nove projekte, nastavljajući kroz priče i crteže oživljavati uspomene, obiteljske trenutke i dječju kreativnost. U vremenu kada dječje knjige često nastaju u velikim izdavačkim timovima, ova osječka priča pokazuje kako ponekad najljepše knjige nastaju upravo ondje gdje su ljubav, obitelj i uspomene - kod kuće. 

