Danas će biti u unutrašnjosti djelomice sunčano, ujutro ponegdje uz maglu, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Na sjevernom Jadranu prema kraju dana i u noći moguće i malo kiše, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za utorak.

Prema večeri oblačnije, a uglavnom u gorju mogući su kiša i snijeg. Zapuhat će umjeren, ponegdje i jak jugozapadni vjetar, a u Dalmaciji umjereno jugo.

Najviša dnevna temperatura zraka između 3 i 8, a na Jadranu 8 i 11 Celzijevih stupnjeva.

Na Banovini bez oborina, temperature ispod nule

Kako prognozira meteorolog Krunoslav Mikec sa HRT-a danas će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti djelomice sunčano, ujutro mjestimice s maglom. Ujutro će temperatura biti oko -5 °C ili moguće i niža, a danju ćemalo toplije nego u ponedjeljak, uz temperaturu oko 5 °C. Zapuhat će umjeren jugozapadni i južni vjetar.



Jugozapadnjaka će biti i u središnjoj Hrvatskoj, ponegdje na udare u drugom dijelu dana moguće i jakog. Uz dosta sunca, ali i promjenljivu naoblaku, ujutro i mjestimičnu maglu, najviša će temperatura zraka biti od 5 do 7 °C.

Najniža jutarnja između -7 i -3 °C. Na Banovini također bez oborina, s temperaturom ujutro između -7 i -5 °C, a danju oko 6 °C.



U gorskim područjima u noći i ujutro temperatura i niža od -10 °C. Na obali i otocima sjevernog Jadrana od -2 do 3 °C.

U Otočcu je izmjereno -12.

Dnevna temperatura uz more između 6 i 10 °C, a u gorju od 2 do 5 °C. Zapuhat će jugozapadnjak, u gorju prema kraju dana i jak, a na moru i jugo. Veći dio dana bit će dosta sunčanih sati, no prema večeri i u noći oblačnije s mjestimičnom slabom kišom, u najvišem gorju i snijegom.



Sunčano će prevladavati i u Dalmaciji, povremeno s umjerenom naoblakom. Bura će potpuno oslabjeti i postupno okrenuti na jugozapadnjak i jugo, uz malo do umjereno valovito more. Temperatura zraka danju viša nego u ponedjeljak, od 8 do 11 °C, u unutrašnjosti između 5 i 8 °C. Jutro podjednako hladno kao u ponedjeljak.

Od srijede južina i visoke temperature

Podjednako i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će također bura potpuno oslabjeti te okrenuti krajem dana na jugo. Uz pretežno sunčano vrijeme najviša temperatura zraka bit će od 7 do 11 °C."

Od srijede će sve više jačati južina, uz osjetan porast temperature. Niskih tempeartura neće biti više ni u noćnim i jutarnjim satima, a dnevna će nerijetko biti viša od 10 °C. Malo je kiše moguće uglavnom u gorju te unutrašnjosti Dalmacije, a u petak su izgledi za nju povećani posvuda.



I na Jadranu u petak kišovito, mjestimice uz veću količinu oborine te lokalno izraženije pljuskove, moguće i grmljavinu. Prije toga kiša je izgledna uglavnom samo na sjevernom Jadranu. Uz to, jačat će jugo koje u četvrtak i petak može biti jako pa i olujno, te će temperatura zraka zamjetno porasti - prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Zbog niskih temperatura poledica

Kolnici su vlažni i skliski, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, vozačima se savjetuje da ne kreću na put bez propisne zimske opreme, izvijestio je u utorak Hrvatski autoklub( HAK).

Večeras od 20 do 6 sati ujutro u srijedu bit će zatvorena dionica autoceste A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Skradin i Šibenik u smjeru Dubrovnika.

Od 8 do 16 sati, zbog izvanrednih prijevoza povremeno se prekida promet u zoni čvora Žuta Lokva (do 20. siječnja).

Vozi se otežano na pojedinim prometnicama u Sisačko-moslavačkoj županiji, osobito na prilazima Petrinji, Glini, Sisku te okolnim mjestima.

Zimski su uvjeti (zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, dok je za ostala vozila obavezna zimska oprema) na pojedinim cestama u Lici. Detaljan grafički prikaz cesta sa zimskim uvjetima nalazi se na našoj interaktivnoj karti.

Za sav promet zatvorene su državna cesta DC547 Sveti Rok-Mali Alan i županijska cesta ŽC5199 Sušanj-Štirovača.

U pomorskom prometu nema poteškoća.  Vozila koja prevoze humanitarnu pomoć na potresom pogođena područja oslobođena su plaćanja putnih karata.