Madrid je danima bio pod snijegom i ledom, napadalo ga je preko pola metra što je prvi put u 50 godina. U nekim dijelovima Španjolske bilo je -36 stupnjeva.

Posljedice su to oluje Filomene koja se preselila preko Sredozemlja i već je zahvatila istok Balkana.

Pogledajte video: Oluja koja je zaledila Madrid

Srbija će uskoro osjetiti polarni val koji Filomena donosi, a uskoro će to osjetiti Grčka i Turska. Dijelove ciklonalnog sustava osjetit ćemo i mi jer će jedan ogranak oluje zahvatiti i Hrvatsku.

Vrijeme u Hrvatskoj

Upozorio je na to jučer i DHMZ koji je najavio val hladnoće.

U četvrtak će biti i olujne bure koja će dodatno pojačavati dojam hladnoće. Za vikend u Gorskom kotaru i do -15! U središnjoj Hrvatskoj do -9, na riječkom području -4, u Splitu -2.

DHMZ je upozorio na val hladnoće koji kao i toplinski val, može djelovati na zdravlje.

HRVATSKA DANAS

Djelomice sunčano, povremeno uz više oblaka, osobito prijepodne. U unutrašnjosti može pasti malo snijega, glavninom u gorskim predjelima. Na krajnjem jugu je popodne moguća kratkotrajna kiša, a prema večeri susnježica. Vjetar na kopnu slab, u Slavoniji i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura te sjeverozapadnjak koji na otvorenom moru može biti jak. Najviša dnevna temperatura zraka između -1 i 3 na kopnu te od 5 do 10 °C na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije, piše DHMZ.

HRVATSKA SUTRA

Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice slab snijeg. Na Jadranu, ponajprije u Dalmaciji povremeno susnježica, moguć i snijeg, te kiša prema otvorenom moru. Puhat će uglavnom umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a duž obale i na otocima umjerena i jaka bura i sjeverni vjetar, lokalno s olujnim udarima. Hladno. Najniža temperatura u gorju i do -10, u većini unutrašnjosti između -7 i -2, a na obali i otocima od -1 na sjevernom dijelu do 5 na jugu. Najviša dnevna od -1 do 4, na moru između 7 i 10 °C.