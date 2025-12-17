U parlamentu BiH pokušavaju 'progurati' reformske zakone nakon isteka rokova

Predstavnici vladajućih političkih stranaka zastupljenih u parlamentu BiH postigli su načelni dogovor da idućeg tjedna pokušaju usvojiti reformske zakone na kojima inzistira Europska komisija kao preduvjetu za početak pristupnih pregovora, iako su rokovi za to već prošli. Predsjedatelj Doma naroda Kemal Ademović rekao je u srijedu kako je to rezultat dogovora postignutog između tri stranke bošnjačko-građanskog bloka, HDZ BiH i Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika.

Hitna sjednica Doma naroda na kojoj bi se raspravljalo o zakonima o Sudu BiH i o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV) trebala bi se održati 23. prosinca.

No, da bi zakoni stupili na snagu morat će ih potvrditi i Zastupnički dom, koji je otvorio raspravu o tekstovima zakona u obliku koji su predložile oporbene stranke iz Republike Srpske pa će se u konačnici dva doma morati usuglasiti o rješenju koje je prihvatljivo za sve.

No Ademović je podsjetio kako su rokovi za usvajanje ovih zakona vezani za odluku o otvaranju pristupnih pregovora ionako već prošli a BiH je propustila priliku da zeleno svjetlo iz Bruxellesa dobije sa zasjedanja Europskog vijeća zakazanog za 18. i 19. prosinca.

"Izvjesno je da ti zakoni neće biti usvojeni do Nove godine", kazao je Ademović.

Uz ova dva zakona, BiH ima i obvezu imenovati glavnog pregovarača no o tome u vladajućoj koaliciji nema suglasnosti.

Zastupnik SNSD-a u Domu naroda Radovan Kovačević potvrdio je u srijedu kako ta stranka inzistira da za glavnog pregovarača bude imenovana Ana Trišić-Babić, dugogodišnja Dodikova savjetnica koja trenutačno obnaša dužnost privremene predsjednice Republike Srpske nakon što je njen stranački šef smijenjen s te dužnosti.

Iz bošnjačko-građanskog bloka odlučno odbijaju da SNSD imenuje glavnog pregovarača jer smatraju da će takva osoba samo usporavati europski put.

Oporba sadašnje kašnjenje BiH u provedbi reformi oštro kritizira pa je Džemal Smajić, zastupnik oporbene Stranke za BiH (SBiH) u Domu naroda kazao kako je godina na izmaku najgora ikada.

"Ovo je poražavajuće. 2025. godina je izgubljena sa stajališta parlamenta kada je riječ o usvajanju europskih zakona", kazao je.