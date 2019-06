U pljački stanova uhitili pet žena s hrvatskim putovnicama

Španjolska policija uhitila je u petak ukupno pet žena s hrvatskim putovnicama dok su na sjeveru i jugu zemlje pokušavale provaliti u stanove, čime je nastavila suzbijati ovaj oblik kriminala prisutan u Španjolskoj posljednjih godina.

U sjevernom gradu Gijónu policija je uhvatila tri žene u dobi od 21, 27 i 31 godine kada su pokušavale obiti bravu jedne kuće plastičnim karticama. Kod njih je pronađeno oruđe za provaljivanje kao i novac u gotovini, priopćila je policija. U automobilu im je pronađeno još oruđa za provale.

Tijekom prvih deset dana ovog mjeseca građani Gijóna i obližnjeg Ovieda prijavili su više provala nakon čega je policija na teren poslala dodatne snage kako bi otkrila počinitelje.

Policija je primijetila automobil francuskih registracija u kojem su bile tri žene. One su vozeći se centrom Gijóna promatrale vrata zgrada i kuća. To vozilo je uočeno parkirano kraj jedne zgrade. Žene su bile udaljene nekoliko metara a policija ih je uhitila dok su nosile rukavice i velike plastične vrećice u kojima su bili oruđe i nakit. Svaka je kod sebe imala oko 350 eura.

Policija smatra da pripadaju organiziranoj grupi te da su posljednjih dana počinile sedam pljački u Gijónu, četiri u Oviedu te dvije u Pontevedri, gradu u susjednoj sjevernoj regiji Galiciji. Istražitelji nastoje otkriti ondje dodatne članove bande.

Gotovo istovremeno policija je na krajnjem jugu uhitila dvije žene stare 23 i 24 godine koje također sumnjiče za pripadanje bandi. One su privedene kada su namjeravale ući u autobus u gradu Almeriji na putu za Granadu. Policija je ondje dobila dojavu o prisustvu žena koje na isti način obijaju brave kao u prethodnom slučaju.

Kod njih je također pronađeno oruđe, 400 eura i zlatna narukvica koju je prepoznala jedna od žrtava pljačke. Uhićene žene izvedene su pred istražnog suca pod optužbom za pljačku.

Ovaj mjesec su u Španjolskoj počeli godišnji odmori pa kuće i stanovi ostaju prazni. Policija diljem zemlje ima iskustva s ovom vrstom pljački budući da su žene s hrvatskim putovnicama bile uhićivane i prijašnjih godina.