'U početku nismo znali ni raditi auto, sad imamo 600 radnika'

Na konferenciji Dec Days okupili su se poduzetnici iz cijelog svijeta. O budućnosti i tehnologiji na ovogodišnjoj konferenciji govorili su domaći i strani inovatori i znanstvenici.

Svoju priču o uspjehu, ali i svim preprekama na putu do cilja, pred međunarodnom publikom podijelili su hrvatski IT stručnjaci i inovatori, među njima i Mate Rimac.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Mi smo krenuli raditi auto u zemlji koja nikad nije radila auto, nitko od nas nije znao kako radit auto. Nismo imali pojma što radimo. Svi smo griješili i to je bilo OK, jer smo mi otvoreni oko toga. Pogriješiš, zezneš, ali i naučiš nešto iz toga. To je važno", govori za RTL Danas Mate Rimac, osnivač i direktor tvrtke Rimac Automobili.

- Moramo firmu izgraditi da ide sa maloserijskih proizvođača u velikoserijsku proizvodnju. Sad smo već na 600 zaposlenika, gradimo novu tvornicu. Planova je puno, ali moramo stavit auto na tržište ovaj novi. Tek smo krenuli - dodao je Rimac.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Hrvatska