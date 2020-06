U ponedjeljak ide rasprava za odobrenje kaznenog postupka protiv bivšeg ministra Varge

Saborskog zastupnika i bivšeg SDP-ovog ministra zdravstva navodno se sumnjiči da je naručio nekoliko studija u kojima su analizirani irelevantni podaci, dok je dokumentacija bila manjkava

<p>Saborsko Mandatno-imunitetno povjerenstvo raspravljat će u ponedjeljak o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv saborskog zastupnika <strong>Siniše Varge</strong> (BM 365) kojeg je policija prijavila da je u vrijeme ravnanja HZZO-om navodno naručivao bespotrebne studije.</p><p>Saborskog zastupnika i bivšeg SDP-ovog ministra zdravstva navodno se sumnjiči da je naručio nekoliko studija u kojima su analizirani irelevantni podaci, dok je dokumentacija, kojom se pokušalo prisnažiti njihovu nužnost, bila manjkava.</p><p>Prema pisanju Večernjeg lista, cijena jedne studije iznosila je između 70.000 i 80.000 kuna što je bilo dovoljno niska cijena da za njezinu izradu nije bilo potrebno raspisati postupak javne nabave. Prijava protiv Varge išla je redovnim putem, dok Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK) za njega nije tražio dovođenje u policijske prostorije, navode izvori bliski istrazi.</p><h2>Mandat pun afera</h2><p>Varga je bio ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje od travnja 2012. do lipnja 2014. nakon čega ga je Vlada RH premijera<strong> Zorana Milanovića </strong>imenovala nasljednikom <strong>Rajka Ostojića</strong> na mjestu ministra zdravstva. Varga je u SDP ušao 2010. godine, a u vrijeme dok je bio ministar njegovo ime često se povezivalo s aferama.</p><p>Nakon što je Varga postao ministar, otkrilo se da je za vrijeme svojeg ravnanja HZZO-om potrošio 1,2 milijuna kuna za uređenje sobe za sastanke veličine 50 četvornih metara. Varga je tvrdio da troškovnike nije radio on, nego arhitektonske stručne službe, ali i da ga je visoka cijena preuređenja i samog zabrinula pa je postavio pitanje odgovornosti ljudi koji su na tome radili.</p><p>Mediji su također izvijestili da je Varga u svojstvu ravnatelja HZZO-a angažirao PR tvrtku Rijetka biljka za izradu monografije o zavodu, trening javnog nastupa djelatnika i izradu stranice o zavodu na Wikipediji, a što je iz proračuna plaćeno 177.000 kuna. </p><h2>Na skijanje službenim automobilom </h2><p>Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u siječnju 2016. kaznilo je Vargu s 20.000 kuna zbog dva kršenja Zakona o sprečavanju sukoba interesa. Varga je kažnjen jer je kao ministar odobrio 50.000 kuna za organizaciju konferencije 'Renesansa primarne zdravstvene zaštite' u organizaciji udruge Centar za izvrsnost medicinskih struka (CIMS) koju je on osnovao te stoga što je kao ravnatelj HZZO-a u KB Dubrava od veljače do listopada 2012. redovito obavljao poslove koji nisu bili edukativne naravi.</p><p>Varga se našao u aferi zbog odlaska na skijanje službenim automobilom, a u veljači 2015. je zapanjio javnost seksističkom izjavom ''volimo da su sestre u pripijenom'' koju je izrekao na dodjeli zahvalnica za najliječnika i najsestru koje svake godine biraju pacijenti.</p><p>Mandat ministra zdravstva u Milanovićevoj Vladi Varga je odradio do kraja, a iako je u posljednji saziv sabora ušao kao zastupnik SDP-a, iz stranke je izašao u kolovozu prošle godine nastavivši mandat kao nezavisni zastupnik, a potom kao član BM 365 – Stranke rada i solidarnosti. Prijava protiv Varge podnesena je nakon raspuštanja Sabora sredinom svibnja.</p>