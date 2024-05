U ponedjeljak stabilnije vrijeme, ali neće se zadržati dugo. Evo što možemo očekivati

Ujutro ponegdje u unutrašnjosti magla. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, ujutro uz obalu bura. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 13, na Jadranu između 14 i 18 °C. Najviša dnevna od 22 do 27 °C, piše DHMZ.

- Od utorka do četvrtka u unutrašnjosti promjenjivo, mjestimice uz kišu, osobito u četvrtak i u obliku pljuskova. U utorak i srijedu više sunčanih razdoblja na istoku te uglavnom suho. Vjetar većinom slab, a temperatura zraka bez veće promjene.

Na Jadranu promjenjivo i nestabilno, često uz pljuskove s grmljavinom, osobito u utorak i četvrtak. U srijedu na sjeverom dijelu uglavnom suho i djelomice sunčano. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a u četvrtak će zapuhati jugo, koje će prema kraju dana jačati - prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

Ovdje svakodnevno pratite vremensku prognozu 24sata