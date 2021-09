Broj poginulih nakon što je uragan Ida poharao gradove na istočnoj obali SAD-a popeo se na 46, a samo u New Jerseyu život je izgubilo 23 ljudi. Guverner Phil Murphy objavio je da je većina ljudi preminula nakon što su ostali zarobljeni u svojim vozilima uslijed velikih poplava.

Najgore su prošle države Connecticut, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania i Virginia. Oluje su donijele obilne kiše i uzrokovale štetu koja se mjeri u stotinama milijuna dolara, a brojni ljudi su vode kao nestali.

Meteorolozi su zabilježili osam tornada u šest država, u Philadelphiji spasioci su ljude tražili čamcima po poplavljenim ulicama, a većina građana ostala je raditi od kuće, jer su sve ulice pod vodom, javni prijevoz je potpuno blokiran.

U New Yorku je nakon potopa u podzemnoj željeznici spašeno ukupno 835 ljudi. Guvernerka New Yorka Kathy Hochul rekla je za CNN da su poplave u New Yorku i New Jerseyu povijesne, te da ne pamti da je ikad bilo ovakvih poplava.

U gradu New Yorku poginulo je 13 ljudi, od toga ih je osam poginulo u Queensu kada su ostali zarobljeni u poplavljenim podrumima svojih domova.

Muškarca su bujice odnijele u Maplewoodu, a kasnije je pronađen mrtav u Millburnu, nekoliko kilometara dalje.

U Elizabethu je četvero ljudi poginulo u stambenoj zgradi, a u Passaicu muškarac je poginuo kada ga je nalet vode odnio dok je bio u autu.