OZLIJEĐENO 11 LJUDI

U poplavama u Vijetnamu poginulo je devetero ljudi

Piše Hina,
Najmanje devetero ljudi je poginulo, a petero se smatra nestalima u velikim poplavama u središnjem Vijetnamu, objavile su u srijedu vijetnamske vlasti

Ozlijeđeno je najmanje 11 ljudi, objavila je vijetnamska civilna zaštita.

Jake kiše nastavile su u srijedu padati u središnjim dijelovima zemlje, osobito u turističkim destinacijama kao što su Hue, Da Nang i Hoi An, po nacionalnom meteorološkom centru.

Gradovi Hue i Da Nang u srijedu očekuju i više od 400 mm kiše, čime će ukupna količina oborina u regiji u zadnja dva dana porasti na 1600 mm.

"Kiša bi trebala popustiti u četvrtak, ali vodostaj je još jako visok i očekuje se da će se povući za dva dana", rekao je mještanin Hoang Ngo Tu Do za dpa.

Flooding in Vietnam
U Hueu, nekoć carskom gradu, ulice su poplavljene i stanovnici se kreću čamcima. Nema struje i škole su zatvorene.

Vojska je mobilizirala više od 6000 vojnika radi evakuacije 3238 stanovnika iz Huea.

Obalni grad Hoi An, poznat po šarenim lampionima i upisan na UNESCO-ov popis svjetske baštine, dijelom je pod vodom koja doseže do koljena.

