Obavijesti

News

Komentari 0
POKUŠAJ UBOJSTVA I DROGA

U Poreču uhitili Srbina (43). Češka ga tražila zbog pokušaja ubojstva i zlouporabe droge

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
U Poreču uhitili Srbina (43). Češka ga tražila zbog pokušaja ubojstva i zlouporabe droge
Foto: Istarska policija

Kod sebe nije imao ni jedan dokument s fotografijom, ali je usporedbom otisaka papilarnih linija potvrđeno da se radi upravo o traženom bjeguncu

Istarska policija u srijedu poslijepodne u Decumanovoj ulici u Poreču uhitila je 46-godišnjeg državljanina Srbije, za kojim je Češka raspisala europski uhidbeni nalog zbog pokušaja ubojstva i zlouporabe droga, izvijestila je policija u petak.

U policiji kažu da su njihovi službenici operativnim radom na terenu došli do saznanja o kretanju 46-godišnjeg državljanina Srbije, a prilikom policijskog postupanja muškarac je, kako bi izbjegao privođenje, dao lažne podatke, odnosno ustupio im je tuđe podatke kao svoje.

Kod sebe nije imao ni jedan dokument s fotografijom, ali je usporedbom otisaka papilarnih linija potvrđeno da se radi upravo o traženom bjeguncu. 

Radi prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, odnosno zbog upotrebe tuđih podataka, policija će protiv 46-godišnjaka podnijeti optužni prijedlog nadležnom sudu.

Budući da je muškarac kod sebe imao i dvije vrećice s ukupno 1,7 grama kokaina, policija će optužni prijedlog podnijeti i radi prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, kao i zbog prekršaja iz Zakona o strancima, s obzirom da kod sebe nije imao dokument s fotografijom. 

Uhićeni je u četvrtak priveden pritvorskom nadzorniku, dok će tijekom dana biti prebačen na Županijski sud u Puli radi pokretanja ekstradicijskog postupka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Lista srama u Hrvatskoj: Evo tko sve duguje porez. Rekorderka je dužna čak 70,5 milijuna eura!
POGLEDAJTE POPIS

Lista srama u Hrvatskoj: Evo tko sve duguje porez. Rekorderka je dužna čak 70,5 milijuna eura!

Za iznose duga od milijun eura i više od tog iznosa država tereti ukupno 11 obrtnika i drugih pojedinaca s registriranim malim biznisom, za dug od 500 tisuća eura i iznad toga daljnjih 16 građana...
Tužna priča roditelja Anđele koja je poginula u Novom Sadu: 'Bila je trudna, nismo ni znali'
OBLJETNICA TRAGEDIJE

Tužna priča roditelja Anđele koja je poginula u Novom Sadu: 'Bila je trudna, nismo ni znali'

Godinu dana prošlo je od pada nadstrešnice u kojoj je poginulo 16 ljudi. Među njima i Anđela Ruman te njen dečko Miloš. Roditelji Zorica i Zlatko u suzama odlaze na njihov grob...
Gradite, imate zemljište, želite novi stan? Ovo su nova Bačićeva pravila koja morate poznavati!
VAŽNI NOVI ZAKONI

Gradite, imate zemljište, želite novi stan? Ovo su nova Bačićeva pravila koja morate poznavati!

Zakonom o gradnji i Zakonom o prostornom uređenju se naglavce okreće postojeća regulativa. Do dozvola brže, bespravnu gradnju će hvatati sateliti, stroži uvjeti za prenamjene, ali i brže izvlaštenje privatne zemlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025