Nestala je u četvrtak tijekom bjega od buktinje na području Stanića
STANIĆI
U požaru nestala Dragana (34). Policija objavila detalje
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U mjestu Stanići tijekom vatrene stihije između Omiša i Lokve Rogoznica nestala je Dragana Antešević iz BiH.
Nestala je u četvrtak tijekom bjega od buktinje na području Stanića. Potraga je ograničena na područje oko mjesta na kojem se nalazilo vozilo prije nego se udaljila.
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