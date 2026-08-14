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STANIĆI

U požaru nestala Dragana (34). Policija objavila detalje

Piše Filip Sulimanec,
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U požaru nestala Dragana (34). Policija objavila detalje
Foto: nestali.gov.hr
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Nestala je u četvrtak tijekom bjega od buktinje na području Stanića

U mjestu Stanići tijekom vatrene stihije između Omiša i Lokve Rogoznica nestala je Dragana Antešević iz BiH.

Foto: nestali.gov.hr

Nestala je u četvrtak tijekom bjega od buktinje na području Stanića. Potraga je ograničena na područje oko mjesta na kojem se nalazilo vozilo prije nego se udaljila.

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