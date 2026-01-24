U požaru trgovačkog centra u Karachiju stradalo 67 ljudi: 'Bilo je kao da je došao sudnji dan'

Muhamed Imran isprva nije ozbiljno shvatio informaciju o požaru u trgovačkom centru u Karachiju, misleći da je riječ o vatri manjih razmjera koju će brzo ugasiti ostali vlasnici trgovina, no vrlo brzo se dim probio kroz sve ventilacijske kanale, a sva svjetla su se pogasila.

Svjetiljke na telefonima bile su beskorisne, jer ljudi više nisu mogli vidjeti ni vlastite ruke, ispripovijedao je Imran, jedan od vlasnika brojnih trgovina u trgovačkom centru u središtu grada.

Dijabetičar je i srčani bolesnik te je uspio napraviti samo nekoliko koraka prije nego što je gotovo odustao od izlaza.

- Činilo mi se kao da je došao sudnji dan. Niste mogli vidjeti ni čovjeka pored sebe - rekao je.

Foto: Akhtar Soomro

Golem požar se vrlo brzo razbuktao te je bjesnio gotovo dva dana, pretvorivši u pepeo Gul Plazu, višekatni kompleks s 1200 obiteljskih trgovina.

Poginulo je najmanje 67 ljudi, 15 ih se još uvijek vodi nestalima, no strahuje se da su svi mrtvi, rekao je policijski dužnosnik Asad Ali Raza o najvećem požaru u tome pakistanskom lučkom gradu u više od deset godina, koji je izbio 17. siječnja.

Imranov bijeg iz požara zajedno s mnogim drugima koji se se ondje zatekli i koji su razgovarali s Reutersom, otežala su, kako je kazao, zaključana vrata, loša ventilacija i prepuni hodnici. Kad su konačno izašli, preživjeli su mogli samo gledati kako se Gul Plaza urušava dok su se spasioci borili s nedostatnim resursima i zakašnjelom reakcijom nadležnih.

Foto: Akhtar Soomro

Policija je rekla kako pretpostavlja da je požar najprije izbio u trgovini s umjetnim cvijećem i da su ga možda prouzročila djeca koja su se igrala sa šibicama. Dodali su da su svi izlazi, osim njih tri od čak 16 bili zaključani, što je rutinska praksa nakon 22 sata.

Dokumenti koje je pregledao Reuters upućuju na to da je zgrada Gul Plaze, smještena na glavnoj arteriji u povijesnome centru Karachija, koja je izgrađena početkom osamdesetih, već više od 10 godina kršila brojne građevinske propise, a vlasti su u posljednjoj reviziji prije dvije godine upozorile na to da je stanje loše. Uprava Gul Plaze Reutersu nije odgovorila na opetovane zahtjeve za komentar.

Tužbe zbog nepoštivanja propisa

Zapisi pokrajinskog tijela za nadzor gradnje ​SBCA (Sindh Building Control Authority) ukazuju na brojne tužbe podnesene sudu zbog izostanka usklađenosti Gul Plaze sa sigurnosnim propisima iz godine 1992., 2015. i 2021., kao i zapise o neovlaštenoj gradnji.

Dosjei koje je pregledao Reuters ne navode detaljne ishode tih slučajeva, niti jesu li ikome izrečene kazne i jesu li prekršaji u potpunosti ispravljeni. SBCA nije odgovorio na upite o tomu jesu li poduzete ikakve sigurnosne mjere.

Foto: Akhtar Soomro

U istraživanju vatrogasne postrojbe od 27. studenog 2023., koje je obuhvatilo više od 40 poslovnih zgrada, navodi se kako je oprema za gašenje požara neadekvatna, da su putevi za bijeg blokirani, alarmi neispravni, da je rasvjeta u slučaju nužde loša i da osoblje i vlasnici trgovina nisu prošli obuku o zaštiti od požara.

Naknadna revizija vatrogasne službe iz siječnja 2024. godine svrstava Gul Plazu među zgrade koje ne ispunjavaju sigurnosne propise, a inspektori su ključne sigurnosne kategorije, među kojima i pristup protupožarnoj opremi, alarmnim sustavima i električnim instalacijama, ocijenili "nezadovoljavajućima".

Mnogi preživjeli rekli su da je reakcija vatrogasaca bila zakašnjela i neadekvatna. Imran i ostali vlasnici trgovina rekli su da su na vrijeme uspjeli pobjeći iz zgrade, nakon čega su bespomoćno gledali kako se Gul Plaza pretvara u rastaljenu masu dok su stizali prvi vatrogasci.

Prvi poziv hitnoj pomoći stigao je u 22:26. Uputio ga je jedan tinejdžer. Na mjesto požara stigla su dvoja vatrogasna vozila u roku od 10 minuta i klasificirala ga kao požar 3. stupnja, "najvišu kategoriju za urbano područje", rekao je glasnogovornik pokrajinske vlade Sukhdev Assardas Hemnani.

Izvanredno stanje proglašeno je do 22:45, što je pokrenulo mobilizaciju resursa iz cijelog Karachija, kazao je. No vlasnici trgovina rekli su da je prvo vatrogasno vozilo vrlo brzo ostalo bez vode nakon čega je ostavljeno da se puni, no Hemnani te tvrdnje negira i kaže da su netočne.

Kazao je da su vatrogasci koristili "vodu, pjenu, kemikalije i pijesak" te je dodao da je požar bilo teško kontrolirati jer se u zgradi nalazilo više od 50 plinskih boca i zapaljivog materijala, poput parfema, goriva za generator i automobilskih akumulatora.

Mnoge su trgovine bile prepune kupaca zbog svetoga mjeseca Ramazana u veljači i ožujku, što je vrhunac sezone kupnje u cijelome Pakistanu.