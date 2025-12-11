Obavijesti

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 3 min
U Požegu kada pođem ja. Žalac su preselili, a u novom zatvoru čeka je odojak, bakalar i bor
Foto: PIXSELL.

Gabrijela Žalac premještena je u požeški zatvor, nakon što je prošla prilagodbu od mjesec dana u Remetincu. Tražila je i odgodu, ali ništa od toga.

Bivšu ministricu Gabrijelu Žalac premjestili su u Kaznionicu u Požegi, na otvoreni odjel. Prošla je prilagodbu od mjesec dana u Remetincu, a u Požegi će ostati dvije godine i šest mjeseci. Zbog zlouporabe položaja i pogodovanja u aferi Softver i plaćanja proslave rođendana i privatnih večera EU novcem. Iznos potrošen na hranu i piće vratila je još tijekom istrage.

