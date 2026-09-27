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IZLOŽBA O PSIMA PLUS+

U prahistoriji pse su, na našem tlu, pokapali isto kao i ljude...

Piše Alen Galović,
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U prahistoriji pse su, na našem tlu, pokapali isto kao i ljude...
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Muzej Slavonije je u Osijeku prvi put predstavio javnosti svoju veliku zbirku psećih markica. No, izložba otvara i veliku priču o dugovječnom odnosu čovjeka i psa te arehološkim nalazima iz prapovijesti

U Arheološkom muzeju u Zagrebu čuva se zbirka od 208 psećih markica, među kojima je najstarija iz 1868. godine i dolazi iz Graza, dok je najstarija hrvatska markica iz 1870. No, najveću zbirku psećih markica u Hrvatskoj ima danas osječki Muzej Slavonije, tu je čak 850 psećih markica datiranih od 1881. do 1990. godine. Najveći dio markica je iz Osijeka, pet ih je iz Nove Gradiške, Županije Virovitičke, Višegrada, Vinkovaca i Šibenika. Markice je Muzej Slavonije sada prvi put predstavio javnosti na izložbi koja nosi naziv "Jedna markica, jedan dom - neispričana priča o psima". U istoimenom katalogu izložbe nalaze se i tekstovi o povijesti uvođenja psećih markica, pa se tako detaljno objašnjava kako je, prije nego što su pseće markice postale obvezne, uvođen porez na pse radi pokušaja smanjenja broja pasa koji su kroz stoljeća bili i jedan od glavnih prijenosnika bjesnoće.

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