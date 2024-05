'U praksi to neće funkcionirati. Kod nas konobarima plaća ide do 1200, u Austriji do 3000 €'

Iako je od 1. svibnja 2024. dogovoreno povećanje minimalnih osnovnih plaća od prosječno 17 posto za temeljna ugostiteljska zanimanja te isto vrijedi za sve poslodavce i radnike u RH u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, to će u praksi biti teško izvedivo. Iako je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donijelo odluku o proširenju primjene novog Kolektivnog ugovora ugostiteljstva, ne postoji mehanizam koji bi osiguravao da zaista svima u turizmu i budu povećani minimalci.

Naime, kako je objavila Hrvatska udruga poslodavaca sa sindikatima turizma, povećanje osnovnih bruto plaća bez dodataka zaposlenih u ugostiteljstvu dogovoreno je u četiri razreda prema složenosti poslova, od najnižeg povećanja od 11 do najvišeg od 20 posto. Tako je za prva dva razreda koji se odnose na čistačice, spremačice, servire, portire, nosače prtljage, odnosno sobarice, pomoćne konobare, pomoćne kuhare, pomoćne recepcionare, pomoćne slastičare i slično dogovoreno povećanje bruto plaće za 20 posto te iznosi 840, odnosno 850 eura. Za konobare, kuhare, slastičare i recepcionare ugovoren je iznos od 880 eura - povećanje od 16 posto, a za konobare specijaliste, kuhare specijaliste i slične povećanje minimalne bruto plaće za 11 posto te ista iznosi 980 eura.

'U Hrvatskoj su plaće u ugostiteljstvu i turizmu još male'

Pitali smo Eduarda Andrića, predsjednika Sindikata turizma i usluga Hrvatske, kako će osigurati da svi poslodavci poštuju ovakvu odluku Ministarstva rada.

- To će biti teško. Inspekcija rada nema dovoljno zaposlenih da obilaze 70.000 ugostitelja i provjeravaju poštuju li takvu odluku. Ondje gdje imamo sindikate poslodavac ne može izbjeći odluku i morat će povećati svima minimalac. No svi ostali ugostiteljski objekti, čiji zaposlenici nemaju sindikate, su problem - rekao je Andrić za 24sata.

Još, dodaje, u turizmu ima mnogo poslodavaca kod kojih zaposlenici rade na crno.

- U Hrvatskoj su plaće u ugostiteljstvu i turizmu još male. Konobarima se neto plaće kreću od 1000 do 1200 eura. U Austriji, s druge strane, imaju plaću od 2500 do 3000 eura neto, kuhari su u Hrvatskoj plaćeni od 1600 do 2200 eura, a u Austriji od 3000 do 4000 eura. Ako ne podignemo plaće, svest ćemo se na to da će nam raditi samo ljudi iz trećih zemalja. Krivi su poslodavci koji su doveli do toga da ih toliko moramo uvesti, krive su i agencije koje dovode te ljude iz nekog sela gdje nisu nikad radili i ne znaju jezik. Tražimo od Vlade da se uvedu edukacije da nauče barem osnove hrvatskog - kaže Andrić.