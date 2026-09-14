U promet kreće prvi hibridni vlak na relaciji Split-Zagreb

U utorak, 15. rujna 2026., u promet se uvodi prvi elektrodizelski vlak na relaciji Split – Zagreb GK. Vlak iz kolodvora Split polazi u 7.54 sati.

Novi vlak prilagođen je specifičnostima pruge između Zagreba i Splita, koja je dijelom elektrificirana, a dijelom neelektrificirana. Ima 150 sjedećih mjesta, a putnicima su na raspolaganju besplatan Wi-Fi, utičnice uz sjedala, suvremeni informacijski sustav, vizualne i zvučne najave, rampe za osobe s invaliditetom te prostor za bicikle. U vlaku se nalaze i samoposlužni aparati za kupnju kave i drugih toplih napitaka, vode, sokova, slatkiša i grickalica.

Uvođenjem novih elektrodizelskih vlakova za daljinski prijevoz nastavlja se modernizacija voznog parka HŽ Putničkog prijevoza, uz istodobno smanjenje potrošnje energije, buke i emisija stakleničkih plinova. U razvoj i proizvodnju vlakova uključeni su stručnjaci Grupe KONČAR u suradnji s brojnim hrvatskim tvrtkama.

U sklopu ovog projekta nabavlja se šest elektrodizelskih vlakova, koji se financiraju zajmom Europske investicijske banke u iznosu od 57,3 milijuna eura. Svih šest vlakova bit će pušteno u promet do kraja ove godine.

Od prosinca 2026., s početkom novoga voznog reda, Zagreb i Split svakodnevno će povezivati četiri dnevna vlaka, čime će se dodatno unaprijediti povezanost dvaju najvećih hrvatskih gradova i kvaliteta putovanja.

Uoči prve redovne vožnje novog vlaka izjave za medije dat će državni tajnik za željeznicu Žarko Tušek iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić, predsjednik Uprave KONČARA Gordan Kolak, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban te zamjenica gradonačelnika Splita Matea Dorčić. Na vožnji će biti nazočni i župan Zadarske županije Josip Bilaver te župan Šibensko-kninske županije Paško Rakić.