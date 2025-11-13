U prva tri dana upisano 610 milijuna eura trezorskih zapisa

Obavijesti

Plenković potvrdio

Piše HINA,
Zagreb: Održana 127. sjednica Vlade

Građani navalili na trezorske zapise! Plenković otkrio: U tri dana prikupljeno 610 milijuna eura, a cilj je 1,2 milijarde! Kamate idu građanima, ne bankama

U prva tri dana upisa novih trezorskih zapisa zaprimljeno je 16.615 ponuda građana u ukupnom iznosu 610 milijuna eura, od čega je reinvestirano 347 milijuna eura, rekao je u četvrtak na sjednici Vlade premijer Andrej Plenković. Novo izdanje trezorskih zapisa krenulo je u ponedjeljak. Rok dospijeća je 364 dana, cilj je prikupiti 1,2 milijarde eura, a prinos je 2,6 posto.

U nešto više od dvije godine izdano je 16 izdanja vrijednosnih papira, od toga 13 serija trezorskih zapisa i tri serije državnih obveznica, podsjetio je Plenković.

Građani prema njegovim riječima trenutno drže osam posto javnog duga, pri čemu je više od 340 tisuća ulagatelja upisalo vrijednosne papire vrijednosti veće od 11,4 milijarde eura.

Andrej Plenković: Proračunski prihodi u 2026. na 35,7, a rashodi 39,8 milijardi eura
Andrej Plenković: Proračunski prihodi u 2026. na 35,7, a rashodi 39,8 milijardi eura

Time je 323 milijuna eura kamata preusmjereno građanima, koje bi inače pripale bankama i drugim financijskim institucijama, rekao je Plenković.

Napomenuo je i da je prošli petak agencija Moody's završila periodični pregled Hrvatskog rejtinga i potvrdila hrvatski rejting razine A3 sa stabilnim izgledima.

Takva odluka obrazložena je umjerenom razinom duga, snažnim institucijama i upravljanjem te visokom razinom dohotka po stanovniku.

