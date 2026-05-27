U pucnjavi u Britaniji ubijena majka (30), policija traži pomoć: 'Bila je nevina žrtva!'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 2 min
Tridesetogodišnja Shanice Brookes, majka jednog djeteta i zaposlenica lokalne humanitarne organizacije, preminula je nakon pucnjave koja se u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak, 25. svibnja, dogodila u središtu Sheffielda. Kako je priopćila policija South Yorkshirea, Brookes je pogođena hicem oko 2:45 ispred bara One Four One u West Streetu, a istražitelji navode kako je riječ o nevinoj prolaznici. Od Shanice se emotivnom porukom oprostila njezina obitelj, koja je putem policije podijelila izjavu o gubitku voljene kćeri, majke i prijateljice.

- Shanice je imala ogromno srce i energiju koja se ne zaboravlja. Bila je voljena kći, unuka, nećakinja, rodica, prijateljica i kuma, a nadasve nevjerojatna majka svome sinu, koji joj je bio čitav svijet. Svojim je rođacima bila poput sestre - netko kome su se uvijek mogli obratiti za ljubav, smijeh i podršku - stoji u izjavi.

Obitelj ističe kako je uskoro trebala diplomirati, što, kako navode, najbolje govori o njezinoj ambicioznosti i odlučnosti.

- Uskoro je trebala i diplomirati na fakultetu, što svjedoči o njezinoj odlučnosti, ambiciji i svijetloj budućnosti koja ju je čekala. Svojim zaraznim smijehom, predivnom dušom i posebnom aurom obasjala bi svaku prostoriju. Uz nju su se ljudi osjećali voljeno, sigurno i cijenjeno, jednostavno zato što je bila svoja. Bila je doista jedinstvena i nedostajat će svima koji su imali sreću da je poznaju i vole - poručila je ožalošćena obitelj.

Policija nastavlja intenzivnu istragu te apelira na građane da se jave s bilo kakvim informacijama koje bi mogle pomoći u rasvjetljavanju slučaja. U sklopu istrage objavljena je i fotografija vozila za koje se sumnja da bi moglo biti povezano s pucnjavom.

Glavni detektivski inspektor Andy Knowles rekao je kako je identitet žrtve službeno potvrđen te izrazio sućut njezinoj obitelji i prijateljima.

- Danas smo i službeno identificirali Shanice kao žrtvu koja je smrtno stradala u ovom incidentu. Naše su misli s njezinom obitelji i brojnim ljudima koji su je poznavali i voljeli. Shanice je bila mlada žena u naponu snage, koja je samo željela uživati u izlasku tijekom produženog vikenda - izjavio je Knowles.

Dodao je kako ovakvi slučajevi pokazuju razorne posljedice oružanog nasilja te naglasio da nitko ne bi trebao strahovati za vlastitu sigurnost tijekom običnog izlaska.

- Često se kaže da su se nevine žrtve našle na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme, no Shanice nije bila na pogrešnom mjestu. Svi bismo trebali imati pravo izaći van i znati da ćemo se sigurno vratiti kući. Ovaj incident pokazuje razaranje koje oružani zločin nanosi obiteljima i zajednicama. Zato želim uputiti jasnu poruku svima koji su svjedočili događaju ili imaju informacije o počiniteljima - naglasio je.

Istraga je, prema riječima policije, opsežna i složena, a ključnu ulogu mogla bi imati pomoć javnosti.

- Ako ste vidjeli što se dogodilo u ponedjeljak ujutro ili znate tko je umiješan, molim vas, ne šutite. Obitelj Shanice, a posebno njezin mali sin, sada se suočava s bolnom istinom da je više nikada neće vidjeti. Život su joj oduzeli bezobzirni postupci drugih, a tužna je istina da je žrtva ovog besmislenog nasilja mogao biti bilo tko od nas ili naših bližnjih. Vodimo složenu i opsežnu istragu kako bismo osigurali pravdu za Shanice, ali potrebna nam je pomoć građana. Molimo vas da nam javite što ste vidjeli i što znate, kako bismo zajamčili da nijedna druga obitelj ne mora proći kroz patnju koju sada proživljava obitelj ubijene Shanice - zaključio je glavni inspektor.

