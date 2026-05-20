OPASNA PROVOKACIJA

Rusi iznad Crnog Mora presreli britanski špijunski zrakoplov

Piše HINA,
Britansko ministarstvo obrane tvrdi da su ruski Su-35 i Su-27 letjeli opasno blizu RAF-ovog izviđačkog zrakoplova i aktivirali njegove sigurnosne sustave, što London naziva neprihvatljivim potezom.

Dva ruska zrakoplova presrela su špijunski zrakoplov britanskog Kraljevskog ratnog zrakoplovstva (RAF) iznad Crnog mora, priopćilo je u srijedu britansko ministarstvo obrane. Ruski avioni Su-35 i Su-27 letjeli su toliko blizu britanskog izviđačkog aviona River Jointa da su aktivirali njegove sustave za hitne slučajeve, uključujući onesposobljavanje autopilota. To je najopasnija ruska akcija protiv britanskog zrakoplova otkako je jedan avion ispalio projektil iznad Crnog mora 2022., priopćilo je ministarstvo.

"Ovaj je incident još jedan primjer opasnog i neprihvatljivog ponašanja ruskih pilota prema nenaoružanoj letjelici koja leti u međunarodnom zračnom prostoru. Ove radnje stvaraju ozbiljan rizik od nesreća i potencijalne eskalacije", rekao je Healey.

Rivet Joint izvodio je rutinski let iznad Crnog mora u sklopu rada Ujedinjenog Kraljevstva sa saveznicima na "osiguranju istočnog boka NATO-a", priopćilo je ministarstvo.

"Dopustite mi da budem vrlo jasan: ovaj incident neće spriječiti britansku predanost obrani NATO-a, naših saveznika i naših interesa od ruske agresije", naglasio je Healey.

