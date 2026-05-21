EPIDEMIJA RASTE

Britanija daje 20 milijuna funti za borbu protiv ebole u Kongu

Piše HINA,
Foto: Arlette Bashizi

Nova britanska sredstva bit će usmjerena WHO-u, UN-ovim agencijama i humanitarnim organizacijama radi suzbijanja širenja ebole u DR Kongu, gdje raste broj sumnjivih slučajeva i smrtnih ishoda.

Britanija je odobrila do 20 milijuna funti nove razvojne pomoći za suzbijanje epidemije ebole na istoku Demokratske Republike Kongo, priopćilo je u četvrtak britansko ministarstvo vanjskih poslova. Britanska agencija za zdravstvenu sigurnost procjenjuje rizike od unosa ebole putem putnika iz pogođenih područja i aktivirala je program zaštite i praćenja zdravlja osoba koje putuju iz Britanije u pogođena područja. Od srijede je u Kongu zabilježeno 600 sumnjivih slučajeva i 139 sumnjivih smrti. Laboratorijskim testiranjem potvrđen je 51 slučaj u Kongu, a dva slučaja potvrđena su i u susjednoj Ugandi. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorila je da se očekuje daljnji rast epidemije.

SMRTNOST DO 50 POSTO Vrlo smrtonosni soj virusa ebole hara u DR Kongu: Ne postoji cjepivo niti učinkovit tretman
Vrlo smrtonosni soj virusa ebole hara u DR Kongu: Ne postoji cjepivo niti učinkovit tretman

Sredstva će pomoći WHO-u, agencijama UN-a i nevladinim organizacijama u jačanju nadzora, zaštiti zdravstvenih djelatnika na prvoj liniji te poboljšanju prevencije i kontrole zaraze.

