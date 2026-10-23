U Puli vozio auto sa zastavom HOS-a na haubi. Policija mu je oduzela: 'Sad idem na sud'

Policija je 16. listopada u Puli privremeno oduzela zastavu HOS-a s automobila pulskih registracijskih oznaka. Protiv 22-godišnjeg vlasnika podnosi optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, odgovorila je Policijska uprava istarska na upit Glasa Istre. O osnovanosti prijedloga odlučit će nadležni sud.

Prema policijskom očitovanju, policija je postupala nakon dojave o muškarcu koji je Pulom vozio automobil sa zastavom na poklopcu motora i puštao glazbu iz vozila. Policajci su poslijepodne pronašli parkirani automobil iz dojave i privremeno oduzeli zastavu od vlasnika. Policija nije precizirala koja se radnja 22-godišnjaku stavlja na teret, odnosno odnosi li se postupak na zastavu, glazbu ili obje okolnosti. Slučaj je dospio u javnost nakon objave na Facebook stranici Istra Oglasi. Vlasnik je u objavi ustvrdio da su policajci ušli na njegov privatni posjed i odnijeli zastavu bez sudskog naloga. Policija u odgovoru Glasu Istre nije se očitovala o toj tvrdnji.

Foto: Facbook

- Radi ovog, vjerovali ili ne, idem na sud, jer sam remetio javni red i mir držeći u svom dvorištu na svom posjedu legalnu zastavu postrojbe Domovinskog rata HOS - napisao je vlasnik automobila na Facebooku.

*uz korištenje AI-ja