U Rijeci otvorili novu Gradsku knjižnicu: 'Ljudski lanac' od 600 ljudi prenio je stotine knjiga...

Nakon desetljeća neuspjelih pokušaja ideja o novoj zgradi Gradske knjižnice Rijeka konačno se materijalizirala.

Grad na Rječini dobio je gradsku knjižnicu kakvu odavno zaslužuje. Svoje mjesto našla je u novom Art-kvartu "Benčić", gdje uz Dječju kuću s Dječjim odjelom Stribor, Palaču šećera – Muzej grada Rijeke te Muzej moderne i suvremene umjetnosti činiti središnji dio revitalizacije ex-industrijskog područja.

Po uzoru na slična otvaranja novih knjižnica u svijetu, svečanosti otvaranja predvodio je "ljudski lanac" od 600 građana pri čemu je prelaženjem knjiga iz ruke u ruku na kilometarskom putu, tj. selidbom zadnje, kultne riječke knjige "Kako čitati grad", Radmile Matejčić, iz stare u novu Gradsku knjižnicu, okončan fascinantan zahvat stvaranja prave knjižnične zgrade u bivšoj tvornici cigareta, do nedavno potpunoj ruševini, čime je projekt došao do svoga finala ili bolje rečeno pravog početka.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Danas je zaista poseban dan za naš grad - dan koji označava novo, veliko poglavlje u kulturnom životu Rijeke. Ovo je, bez dvojbe, generacijsko dostignuće za pisanu riječ na riječkome području. Konačno, prvi puta u Rijeci, na prostoru veličine 4500 m2, knjizi smo dali dostojno mjesto i stvorili sve preduvjete za budući razvoj knjižničarske djelatnosti. Našim sugrađanima ponudili smo knjižnicu s inovativnim konceptom i opremom. Siguran sam da će nova knjižnicu zaživjeti kao mjesto susreta i razmjene mišljenja, mjesto na kojem će mnogi pronaći inspiraciju za ljubav prema pisanoj riječi. Rijeka je oduvijek bila središte kreativnosti, inovacija i suživota različitosti. Otvaranje ove knjižnice potvrđuje našu predanost tim vrijednostima. Projekt rekonstrukcije i revitalizacije industrijskog kompleksa Rikard Benčić bio je jedan je od kulturnih prioriteta Grada Rijeke, a njegovom realizacijom čitavo područje kompleksa, postalo je jedan od najvećih projekata kulturne infrastrukture u Republici Hrvatskoj. Ukupna vrijednost cijelog projekta, kojim su izgrađene Dječja kuća i nova knjižnica, iznosi nešto više od 21.000.000 €, od čega je gotovo polovina financirana EU sredstvima - rekao je riječki gradonačelnik Marko Filipović.

Na svečanom otvaranju velebnog novog zdanja čestitao je i predsjednik Zoran Milanović, podsjetivši se na dane kada je posjećivao knjižnice.

- Ovo je impresivno zdanje, možda čak i malo van proporcija kakvo ne postoji ni u Zagrebu gdje je gradska knjižnica na više mjesta. Kao dijete posuđivao sam knjige i nisam sve čitao, maltretirali su nas dosta, imali smo rokove i onda knjižničarki morali objasniti što smo pročitali. Ja bi pročitao što mi se sviđalo, ostalo ne bi, ali jedan dio nas je stalno bio u kontaktu s tim opojnim mirisom knjiga, knjižnice, ustajalog papira i jednog stida pred knjižničarkom kojoj sam morao objašnjavati zašto nisam pročitao dio knjiga - nasmijao je prisutne predsjednik Milanović ističući zadovoljstvo novootvorenom riječkom knjižnicom.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Ova zgrada je, posebno nakon one nesreće sa Rijekom kao gradom europske kulture, pa kovidom, od kojeg se svi još psihički oporavljamo, apoteoze novog doba. Rijeka je dobila jednu fascinantnu građevinu i možete biti ponosni jer ovo fakat nije bilo kaj, kako bi se reklo u Zagrebu. Ovo je također nacionalna, sveučilišna knjižnica, stoga čestitam, imam na čemu, čast mi je danas biti ovdje. Rijeka je grad koji ima ogromnu baštinu, koji je prvih 50 godina nakon rata bila zanemarivan, no sad se krenulo i sa svakim novim korakom i zamahom se vidi koliko posla još ima. Moja poruka je da iskoristite svaki euro EU novca jer to neće trajati vječno. Ova knjižnica ostat će kao svjedočanstvo jedne generacije ljudi, političara i javnih djelatnika koji su vidjeli malo iza ugla i na tome im čestitam, ekipi koja je to završila, Vojku koji je to započeo, ministarstvima koja su tome dala potporu - čestitao je predsjednik Milanović pozvavši mlade ljude da u novoj knjižnici grade sebe i ovaj Grad te ga nastave čitati onako kako su ga čitale prijašnje generacije i ljudi koji su ovdje odrasli - čestitao je Milanović Riječnima koji su dobili novi dnevni boravak, gdje se po prvi put u povijesti sve djelatnosti objedinjuju na jednom mjestu, u T-objektu Art kvarta Benčić.

U novoj knjižnici nastaje i prvi odjel za mlade te suvremeni sustav samostalnog zaduživanja/razduživanja knjiga.

Milanovićev posjet

Na samom ulazu smješten je digitalni knjigomat koji će biti u funkciji 24 sata dnevno i koji je spojen na automatizirani sustav distribucije knjiga. Korisnici će prilikom ulaska u zgradu ulaziti praznih ruku jer knjige koje vraćaju moći će odlagati u knjigomat koji je dio RFID sustava, odnosno radio-frekvencijskog sustava, a automatiziran sustav odlaganja i distribucije knjiga protezat će se kroz veći dio knjižnice.

Korisnici će tako i u vrijeme kada je knjižnica zatvorena moći vraćati knjige. U prizemlju se nalazi i mala suvenirnica te "chill zonu" gdje se korisnici mogu odmoriti. Odmah na prvom katu smješten je info pult gdje će se vršiti isključivo plaćanje u gotovini, a za sve one koji žele plaćati karticama na svakoj etaži nalazi se jedinica za samozaduživanje i razduživanje knjiga.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Riječ je o živahnom prostor gdje će se događati programske aktivnosti u odjelu za mlade te čitaonici i dvorani za autorske susrete i predavanja. Odjel za mlade sa sadržajima iz područja stvaralačke kulture kao što su strip, 3D print i elektronika te filmska i "gaming" soba, nastavljaju se na koncept glazbenog stvaralačkog prostora kroz prostoriju za glazbeni editing, prostor za probe bendova i retro LP sobu s ponudom longplay ploča, oblikovanu kao slušaonica. Tu je i čitaonica, tj. dnevni boravak za čitanje dnevnog tiska i magazina te izdvojeni prostor multifunkcionalne dvorane za autorske susrete, predstavljanja, predavanja i razgovore. Odmah uz ulazni prostor smješten je i odjel za slijepe i slabovidne osobe, gdje je svoje mjesto našao i American Corner.

– Na 1. etažu preseljena je beletristika, tj. oko 70 tisuća svezaka koji su raspoređeni na način da je s jedne strane hrvatska, a s druge svjetska književnost. Ono što je bilo jako zahtjevno kod opremanja je činjenica da zgrada ima jako puno prozora, što je bio izazov jer police s knjigama nisu mogle biti smještene uza zidove. Na drugom katu nalazi se odjel stručne knjige, znanosti i publicistike s adekvatnim "boksovima" za tihi rad čime će po prvi puta u knjižnici biti omogućen pravi tihi rad i učenje. Tu se sele naslovi iz palače Modelllo, a riječ je o oko 80 tisuća naslova. Na trećem katu, u potkrovlju, nalaze se sve ključne službe Gradske knjižnice Rijeka što će doprinijeti dodatnoj efikasnosti rada. Ujedno, tu je i prva računalna učionica namijenjena učenju, edukaciji građana i stručne zajednice, a sve prema programu koji je usmjeren prema sofisticiranim i novim sadržajima. Također, biti će moguće i zaduživanje prijenosnih računala koja će korisnici moći koristiti u bilo kojem knjižničnom prostoru. - objasnio je ravnatelj Knjižnice Niko Cvjetković.

Organizacija knjiga temeljena je na žanrovskoj podjeli, što je značajna novost kojom će fond potpuno postati okrenut čitateljima, njihovim navikama i potrebama, a sve posudbe i povratke korisnici će moći obaviti samostalno.

Naglašavajući kako se zgrada knjižnice, koja se sastoji od suterena, prizemlja i tri etaže, biti dom svima koji vole čitati, gradonačelnik je istaknuo da upravo nastaje jedna od najmodernijih, ako ne i najmodernija knjižnica u Hrvatsko te da se radi o velebnom prostoru u kojem se nalazi 150 tisuća knjiga za trenutno 20 tisuća korisnika.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

– S otvorenjem nove zgrade gradske knjižnice mogu reći da zakoračujemo u novo stoljeće i vjerujem da će ona postati ugodno mjesto za sve ljubitelje knjige i čitanja. Završetkom ove zgrade bliži se kraju i završetak uređenja art kvarta Benčić, lokacije udaljene od Korza svega pet minuta hoda. Nadam se da će građani biti zadovoljni i da će uživati u svemu što je ovdje napravljeno. Od 2019. godine do danas utrošeno je 500 milijuna eura uz pomoć europskih sredstava - rekao je Filipović.

Zahtjevan projekt

Podsjetimo, izgradnja zgrade nove gradske knjižnice bila izuzetno zahtjevan projekt. Radovi su izvođeni u iznimno složenim okolnostima, uključujući pandemiju, poremećaj cijena na tržištu, pa i potresa. Ipak, uz pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije financiran je ovaj projekt, kao i zgrada Dječje kuće.

Izvođač radova je bila ljubljanska tvrtka VG5 d.o.o., a glavni projektant Saša Randić, koji je projektirao i Dječju kuću. U rekonstrukciju zgrade uloženo gotovo 13.408.741 eura.

- Veliko hvala ravnatelju Niki Cvjetkoviću, koji je sa svojim vrijednim suradnicima uspješno brodio kroz sve nevere koje su nadolazile tijekom realizacije ovog projekta. Zahvaljujući vašoj upornosti i entuzijazmu, danas svaka knjiga iz bogate knjižnične građe ima svoje zasluženo mjesto. Dakako, zahvaljujem i našem Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade na velikom angažmanu u svim fazama realizacije, kao i prethodnim pročelnicima Vlasti Linić i Ivanu Šararu, a posebno i bivšem gradonačelniku, Vojku Obersnelu. Svima njima, glavna ideja vodilja bila je, na najbolji mogući način, zaokružiti i zaključiti ovu predivnu priču o riječkome kvartu kulture koji je udahnuo novi impuls i život ovome dijelu grada, ali i čitavoj Rijeci. Nadalje, zahvala ide i svim drugim upravnim odjelima Grada Rijeke koji su bili uključeni u realizaciju ovoga projekta, glavnom projektantu, arhitektu Saši Randiću, koji je kreativno sačuvao duh industrijske baštine ove zgrade, izvođaču radova tvrtki VG5 d.o.o. iz Ljubljane, te svim drugim tvrtkama koje su radile na rekonstrukciji i opremanju ovih prostora. Drago mi je da je gradnju knjižnice podržalo je resorno Ministarstvo kulture i medija, kao i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, te i njima idu naše zahvale - zahvalio se Filipović pozvavši sve da upoznaju novu knjižnicu uz jasnu poruku: Rijeku treba čitati kao grad knjige i prijestolnicu kulture!