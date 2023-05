PONOĆNA KNJIŽNICA Bismo li u životu učinili išta drugačije kada bi nam se pružila prilika?

Recenzija: PONOĆNA KNJIŽNICA, Matt Haig – Bismo li u životu učinili išta drugačije kada bi nam se pružila prilika?

Ponoćna knjižnica, djelo autora Matta Haiga je međunarodni bestseler i knjiga 2020. godine po izboru čitatelja. Knjiga koja je oduševila milijune čitatelja i postala jedna od najprodavanijih knjiga diljem svijeta.

Matt Haig, studirao je engleski i povijest a sada je uspješni britanski autor čije su knjige prevedene na 30 jezika. Njegova knjiga Zašto ostati živ (eng. Reasons to stay alive) nalazila se među top 10 knjiga u Britaniji, čak 46 tjedna. Autor je i idućih naslova: Kako zaustaviti vrijeme, Zapisi o nervoznom planetu, a uskoro možemo očekivati i prijevod Knjiga utjehe. Osim toga, napisao je uspješne knjiga za djecu poput Dječak zvan Božić, Djevojčica koja je spasila Božić, itd.

Ponoćnu knjižnicu čitali smo tijekom travnja prošle godine u našem književnom klubu „Mali klub boema“ i to je ujedno bila i moja prva interakcija s ovim autorom. Nemam naviku čitati recenzije prije nego počnem s čitanjem već odabrane knjige, ali za ovu sam napravila iznimku. Pretežno sam naišla na pozitivne komentare i ljudi su doista oduševljeni ovom knjigom, pa me sve to još više zaintrigiralo. Što to vide u Matt Haigu i hoće li me u isto mjeri impresionirati?

Foto: Jakov Š./Privatan album

Tridesetpetogodišnja Nora je nesretna – kada se osvrne na proživljene godine, vidi samo niz krivih izbora i skretanja koji su je doveli do života s kojim, u najmanju ruku nije zadovoljna a kamoli sretna. Izgubljena je u vrtlogu žaljenja, tuge, depresije i beznađa te jedne večeri odluči kako više ne želi živjeti. Nora pokuša počiniti samoubojstvo, ali to ne ispadne tako jednostavno kako je očekivala.

Nora se nađe na mjestu između života i smrti – u Ponoćnoj knjižnici. Beskonačna knjižnica u kojoj policama i knjigama nema kraja. Svaka knjiga je priča potencijalnog života koji je mogla proživjeti, ovisno o odlukama koje bi donijela; ima priliku proživjeti neke druge verzije sebe. Pregršt je toga za čime Nora žali. Žao joj je što nije plivala na Olimpijskim igrama, što nije postala glaciologinja, što je otkazala vjenčanje, što je napustila rock bend koji je osnovala s bratom, što nije postala majka, što se nije dobro brinula za svojeg mačka Voltairea, što nije uspjela postati sretna osoba…

Životi se sastoje od milijun odluka. Neke odluke se velike, neke male ali sve vode do drugačijeg ishoda. Prema tome, knjige su vrata koja vode u druge živote, a kako bi prošla kroz određena vrata sve što treba je odlučiti što bi drugačije učinila u životu kojim je živjela.

Knjižnicu vodi stara knjižničarka, gospođa Elm. Nori to nije strano lice; gospođa Elm je igrala bitnu ulogu u njezinom životu. Također je bila knjižničarka s kojom je bila izrazito povezana. Često su igrale šah i pričale o životu, a na kraju je ona ta koja joj je prenijela tragičnu vijest da je njezin otac preminuo. Sada je netko ili nešto što liči na gospođu Elm usmjerava i pomaže joj u potrazi za ONIM SAVRŠENIM životom.

Ukoliko pronađe takav život, može ostati u njemu. No, ako ju život razočara, ponovno se vraća u Ponoćnu knjižnicu, tragajući za nekom drugom knjigom, nekim drugim životom.

Knjiga koju smo tijekom travnja čitali u književnom klubu „Mali klub boema“.

„Svemir teži kaosu i entropiji. To su osnove termodinamike. Možda je to i osnova postojanja.“

„Sretni trenuci lako se pretvore u bol, samo im dajte vremena.“

„Ljudi su kao gradovi. Ne smijete dozvoliti da vas nekoliko manje lijepih dijelova odvrati od cjeline.“

„Željeti je zanimljiva riječ. Znači da ti nešto nedostaje. Ponekad ako tu prazninu ispunimo nečim drugim originalna želja u potpunosti nestane. Možda je problem u tome što ti nedostaje, a ne što želiš.“

„Neposluh je istinski temelj slobode. Poslušni moraju ostati robovi.“

„Jer se život ne sastoji samo od onoga što činimo, nego i od onoga što ne činimo. A svaki trenutak u životu je… svojevrsno skretanje.“

„U užurbanom gradu usamljena duša čezne za povezanošću, jer misli da je veza s ljudima smisao svega. Ali usred čiste prirode samoća je postala nešto drugo. Sama po sebi postala je neka vrsta veze. Veze između nje i svijeta. Između nje i nje same.“

„Sve dobre stvari su divlje i slobodne“

„Možeš imati sve i ne osjećati ništa.“

„Hoću reći bilo bi puno lakše kad bismo shvatili da nas nijedan način života ne može učiniti otpornima na tugu. Tuga je temeljna nit u tkanju sreće. Jedno ne ide bez drugog.“

„Izgleda da je nemoguće živjeti, a da nekoga ne povrijediš.“

„Uhvaćena u sredini. Borila se i mlatarala, samo kako bi preživjela, ne znajući kamo bi krenula. Kojom stazom, a da ne požali.“

„Dva puta račvala su se u šumi, a ja – Ja sam izabrao onaj kojim se rjeđe ide i više ništa nije bilo isto.“

„U šahu, kao i u životu, mogućnost je temelj svega. Svake nade, svakog sna, svake žalosti, svakog životnog trenutka.“

„Nikad ne vjeruj nikome tko je namjerno bezobrazan prema potplaćenim ugostiteljskim djelatnicima.“

„Ne moraš razumjeti život, samo moraš živjeti.“

„Ali pravi problem nisu životi zbog kojih žalimo. Problem je kajanje samo po sebi. Ono nas tjera da se osušimo i uvenemo i budemo najgori neprijatelji i sebi i drugima.“

„Pravo je otkriće spoznati da je mjesto na koje ste htjeli pobjeći isto ono s kojeg ste bježali“

„ Bilo je drugačije, jer se više nije osjećala kao da je tu samo zato da bi služila tuđim snovima. Nije više osjećala da joj je jedina svrha biti nekakva izmišljena, savršena kći, ili sestra, ili partnerica, ili supruga, ili majka, ili zaposlenica, ili bilo što drugo, osim ljudskog bića koje se vodi vlastitom svrhom i odgovara samo sebi.“

