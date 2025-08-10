U Rogotinu je pronađena mrtva beba. Na teren su izašle žurne službe i napravile očevid.
STRAŠNO
U Rogotinu našli mrtvu bebu
Čitanje članka: < 1 min
Tijekom prošle noći, kako neslužbeno doznaje Rogotin portal, u Rogotinu (Dubrovačko-neretvanska županija) je pronađena mrtva beba. Na teren su izašle žurne službe i napravile očevid.
Tijelo bebe prebačeno je na Odjel patologije Opće bolnice Dubrovnik zbog obdukcije.
Uskoro više...
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Zataškani tajni izvještaj o dronu Bayraktar: Anušić ima ogroman problem s Tomom Medvedom
Tajna Plenkovićeve forme. Evo što premijer ruča: 'Sve što sam jeo prije, morao sam zaboraviti'
FOTO Kaos na cestama: Zapalio se auto na A1, velike su kolone