STRAŠNO

U Rogotinu našli mrtvu bebu

U Rogotinu je pronađena mrtva beba. Na teren su izašle žurne službe i napravile očevid.

Tijekom prošle noći, kako neslužbeno doznaje Rogotin portal, u Rogotinu (Dubrovačko-neretvanska županija) je pronađena mrtva beba. Na teren su izašle žurne službe i napravile očevid.

Tijelo bebe prebačeno je na Odjel patologije Opće bolnice Dubrovnik zbog obdukcije.

