U Rusiji priveli studentice pa ih natjerali da se skinu do gola: 'Čuvari su nas gledali i snimali'

Grupa od 20 mlađih djevojki, u dobi od 18 do 27 godina, većinom studentica, prije gotovo tri mjeseca uhićena je u Nižnjem Novgorodu na prosvjedima protiv Vladimira Putina i rata u Ukrajini, ali vijest je tek sad, nakon podignute tužbe, procurila u javnost.

Znale su djevojke da je svaka forma prosvjeda zabranjena i da će završiti iza rešetaka, ali nisu mogle očekivati na što će ih sve natjerati ruski policajci i čuvari u zatvoru.

- Kad su privedene, skinuli su ih do gola i natjerali da idu u poziciju čučnja pet puta ispred policajke. Ali u dosta slučajeva nisu zatvorili vrata prilikom tih pregleda i čuvari u zatvoru i drugi policajci sve su promatrali. Nekoliko sati kasnije, opet su ih skinuli i cijeli proces su snimale nadzorne kamere. Te snimke su kasnije čuvari pregledavali. To je grubo kršenje njihovih prava - poručila je odvjetnica Olympiada Usanova koja zastupa dio uhićenih djevojki.

Na istom prosvjedu uhićena je i veća skupina muškaraca, ali njih nisu skidali. Samo su ih lagano pretresli, tvrdi odvjetnica.

Drugog dana u pritvoru djevojke su se opet, po treći put, morale skinuti po naredbama nadležnih u zatvoru.

Jedna od uhićenih djevojki, Ekatarina Devyatkina, čak tvrdi da nije bila dio prosvjeda već da je slušala glazbu u blizini kad su joj prišli policajci i odveli je.

- Ismijavali su me i bili su grubi. Nakon nekoliko trenutaka policajac mi je rekao da se moram skinuti da me pregledaju kako treba. Rekla sam policajki da 'imam stvari', ali rekla je da napravim što mi je rečeno. Poslije su me poslali u ćeliju s ostalim djevojkama. U tim ćelijama nije bilo ni wc papira, uvjeti su bili grozni - priča Ekatarina.

Druge djevojke ispričale su u principu istu priču. Dodale su kako su im čuvari dobacivali razne komentare dok su se bile prisiljene skidati.

- Mislim da je policija dobila poseban zadatak oko mlađih djevojki. Na ovaj način odlučili su poslati poruku svim ostalim djevojkama što će im se dogoditi i kako će biti tretirane ako se nađu u blizini prosvjeda - dodaje odvjetnica djevojki.

Ona je i podignula tužbu, jer su njezine klijentice zbog svojih aktivnosti čak i kažnjene s oko 2000 kuna. Od države traže da kazni nadležne i da djevojkama isplati odštetu, piše DailyMail.

