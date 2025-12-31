U ruskom napadu na Odesu četvero ranjenih, među njima troje djece

Rusija je napala dronovima regiju Odesu u Ukrajini u noći s utorka na srijedu, pri čemu su ranjene četiri osobe, među njima troje djece i oštećene su stambene zgrade i infrastruktura, priopćile su u srijedu regionalne vlasti.

Odesa, glavna crnomorska luka, više je puta bila meta ruskih raketa i dronova u gotovo četiri godine rata, a napadi su često pogađali energetsku, prometnu i lučku infrastrukturu, kao i stambena područja.

"Dronovi su napali stambenu, logističku i energetsku infrastrukturu u našoj regiji", rekao je guverner Oleh Kiper putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.

Foto: Iryna Nazarchuk

U gradu Odesi, administrativnom središtu šire regije Odese, ozlijeđene su četiri osobe - sedmomjesečna beba, dvoje djece i 42-godišnji muškarac, objavio je na Telegramu Sergij Lisak, načelnik vojne uprave Odese.

Lisak je rekao da su krhotine dronova i izravni udari oštetili fasade i prozore nekoliko visokih stambenih zgrada.

Lisak je objavio fotografije na kojima se vidi dim iz višekatnice, s vatrom vidljivom na nekoliko prozora.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća i nije bilo neposrednih komentara Rusije o napadima na Odesu.