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ZRAČNI UDARI

U ruskom napadu na Zaporižja poginulo najmanje osam ljudi, uključujući i troje djece

Piše HINA,
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U ruskom napadu na Zaporižja poginulo najmanje osam ljudi, uključujući i troje djece
Foto: Stringer
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U ruskim napadima na grad Zaporižja na jugoistoku Ukrajine, izvedenima rano u subotu, poginulo je najmanje osam ljudi, uključujući troje djece, prema navodima ukrajinskih vlasti

Broj poginulih u zračnim napadima na Zaporižja porastao je na osam. Među njima je troje djece, rekao je Ivan Fedorov, supredsjedatelj Vijeća za obranu regije Zaporižja, dodavši da je u napadu ozlijeđeno najmanje 16 ljudi, a 12 ih se vodi kao nestale.

Raniji podaci nacionalne policije i regionalne vojne uprave Zaporižja govorili su o sedam poginulih u najnovijim napadima na istoimeno regionalno središte, smješteno tek nekoliko desetaka kilometara od bojišnice.

- Rano jutros ruske snage izbacile su pet navođenih zračnih bombi na stambena područja regionalnog središta (Zaporižja). Dvije su pogodile stambene zgrade - navodi se u priopćenju nacionalne policije.

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Rusija je posljednjih mjeseci pojačala napade na ukrajinski teritorij, što je dovelo do sve većeg broja civilnih žrtava.

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U međuvremenu, diplomatski napori uz posredovanje SAD-a za okončanje ruske invazije na Ukrajinu koja traje već četvrtu godinu zasad nisu dali rezultate.

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