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OGROMAN BROJ RANJENIH

Pokolj u Kramatorsku: Rusi su pogodili dva busa i ubili 33 ljudi

Piše Ivan Hruškovec,
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Pokolj u Kramatorsku: Rusi su pogodili dva busa i ubili 33 ljudi
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Foto: National Police of Ukraine
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Zračni napad dogodio se u jutarnjim satima kada je navođena bomba pogodila autobuse pune civila. Lokalne vlasti potvrdile su tragičnu bilancu, a gradsko vijeće odmah je obustavilo sav javni prijevoz zbog straha od novih udara na prometnice.

Najmanje 33 ljudi izgubilo je život, a 18 ih je ranjeno nakon što su ruske snage pogodile dva putnička autobusa u Kramatorsku. Riječ je o gradu na istoku Ukrajine koji predstavlja ključni dio obrambenog pojasa u Donjeckoj oblasti.

Smrtonosni udar na civile

Foto: Donjecka regionalna vlast

Zračni napad dogodio se u jutarnjim satima kada je navođena bomba pogodila autobuse pune civila. Lokalne vlasti potvrdile su tragičnu bilancu, a gradsko vijeće odmah je obustavilo sav javni prijevoz zbog straha od novih udara na prometnice.

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Slike s mjesta tragedije koje je objavila policija prikazuju tijela razbacana po ulici prepunoj krhotina, dok od jednog autobusa nije ostalo gotovo ništa osim izgorene olupine. Prema dostupnim informacijama, ukrajinski dužnosnici prijavili su da je korištena razorna zračna bomba koja teško oštećuje sve u svojoj blizini.

Regionalni guverner Vadim Filaškin oštro je osudio ovaj napad na Telegramu, naglasivši kako poginuli civili nisu samo brojke u ratnoj statistici.

​- Ovo nisu posljedice rata niti suhoparna statistika. To su ljudi koje je ubila ruska vojska. Rusija dolazi na ukrajinsku zemlju sa smrću - poručio je Filaškin.

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Kramatorsk se nalazi u ukrajinskom takozvanom "pojasu tvrđava", okosnici obrane regije koju Moskva pod svaku cijenu želi zauzeti. Ruske snage u posljednje vrijeme znatno su pojačale udare dronovima i navođenim bombama upravo na te strateški važne gradove na istoku zemlje.

Samo dan prije ovog krvoprolića, deseci ljudi stradali su u masovnom zračnom napadu širom Ukrajine. Meta tog napada primarno je bila energetska mreža, čime se nastavlja dugotrajna praksa gađanja ključne civilne infrastrukture uoči zime.

Ujedinjeni narodi nedavno su iznijeli podatke koji pokazuju nagli porast žrtava među građanima. U prvih osam mjeseci 2026. godine zabilježeno je više od 15 tisuća ubijenih i ranjenih civila u Ukrajini, što predstavlja velik skok od 55 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

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Reakcije međunarodne zajednice

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski snažno je osudio napad na autobuse, dok je međunarodna zajednica uputila oštre kritike Moskvi zbog nastavka razaranja. Organizacije za zaštitu ljudskih prava iznova upozoravaju da neselektivni napadi na civile i stambena područja grubo krše međunarodno pravo.

Rusija istovremeno i dalje postavlja teške uvjete za prekid sukoba. Moskva izričito zahtijeva od Ukrajine prepuštanje preostalih dijelova Donjecke oblasti koji su još uvijek pod kontrolom Kijeva, što ukrajinske vlasti kategorički odbijaju učiniti.

Glavni tajnik UN-a više je puta pozvao na hitan prekid napada na civilnu infrastrukturu, no situacija na terenu pokazuje pogoršanje. Slični udari zabilježeni su proteklih tjedana i u drugim gradovima poput Zaporižžja, gdje su stradale bolnice i vozila hitne pomoći.

*uz korištenje AI-ja

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