Ukrajina pogodila najveću rusku rafineriju nafte. Dronovi doletjeli duboko u Sibir

Ukrajinska vojska u četvrtak je priopćila da je pogodila najveću rusku rafineriju nafte, udaljenu oko 2500 kilometara od Ukrajine, duboko u Sibiru.

Rafinerija se nalazi u Omsku, a njome upravlja kompanija Gazpromnjeft. Posljednji put napadnuta je u srpnju.

❗️The Omsk Oil Refinery is on fire after a Ukrainian drone attack — a reminder that this is Russia’s largest oil refinery, processing 22 million tons of oil per year https://t.co/I222DqDZDv — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) October 8, 2026

Glavni stožer ukrajinske vojske u objavi na društvenim mrežama nije iznio pojedinosti o posljedicama napada, ali je naveo da je rafinerija opskrbljivala gorivom rusku vojsku.

Postrojenje je tijekom ljeta moralo obustaviti rad nakon napada.

Guverner omske regije Vitalij Hočenko rekao je da je dronom pogođena industrijska zona, ne navodeći pojedinosti.

Ukrajina, koja je izložena snažnim ruskim raketnim i bespilotnim napadima, poduzima napade dronovima velikog dometa na vojne, energetske i komercijalne ciljeve nastojeći povećati cijenu koju Moskva plaća za nastavak rata.