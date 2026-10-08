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2500 KILOMETARA OD UKRAJINE

Ukrajina pogodila najveću rusku rafineriju nafte. Dronovi doletjeli duboko u Sibir

Piše HINA,
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Ukrajina pogodila najveću rusku rafineriju nafte. Dronovi doletjeli duboko u Sibir
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Rafinerija se nalazi u Omsku, a njome upravlja kompanija Gazpromnjeft. Posljednji put napadnuta je u srpnju

Ukrajinska vojska u četvrtak je priopćila da je pogodila najveću rusku rafineriju nafte, udaljenu oko 2500 kilometara od Ukrajine, duboko u Sibiru.

Rafinerija se nalazi u Omsku, a njome upravlja kompanija Gazpromnjeft. Posljednji put napadnuta je u srpnju.

Glavni stožer ukrajinske vojske u objavi na društvenim mrežama nije iznio pojedinosti o posljedicama napada, ali je naveo da je rafinerija opskrbljivala gorivom rusku vojsku.

Postrojenje je tijekom ljeta moralo obustaviti rad nakon napada.

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Guverner omske regije Vitalij Hočenko rekao je da je dronom pogođena industrijska zona, ne navodeći pojedinosti.

Ukrajina, koja je izložena snažnim ruskim raketnim i bespilotnim napadima, poduzima napade dronovima velikog dometa na vojne, energetske i komercijalne ciljeve nastojeći povećati cijenu koju Moskva plaća za nastavak rata.

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