KB Sveti Duh: Inspekcija je bila, pokrenut je i unutarnji nadzor. Pobačaje ne radimo od 2015.

Ministar Vili Beroš zatražio je od Inspekcija ministarstva zdravstva izvrši nadzor nad sve četiri bolnice kojima se Mirela Čavajda obratila, pa su ju šutke odbile. Prva na redu je KB Sveti Duh, gdje su njenom nerođenom djetetu i dijagnosticirali brzorastući maligni tumor, procijenili da su male šanse da uopće doživi porod, kamoli da ga preživi i poslali ju u Sloveniju.

Sve je eskaliralo kad je ona istupila u javnost jer ne može dobiti zakonom zajamčenu medicinsku skrb u Hrvatskoj, čija je građanka i gdje plaća porez i sva davanja, jer se zakoni tumače proizvoljno. Iz bolnice kažu da ravnateljica nije u mogućnosti davati izjave za javnost zbog drugih obveza, pa su nam pismeno odgovorili na devet pitanja koja smo im poslali u proteklih nekoliko dana.

U odgovoru iz Ministarstva zdravstva napisali su nam da svaka bolnica u kojoj svi liječnici imaju priziv savjesti, mora imati ugovor s izvanbolničkim liječnikom koji će dolaziti i obavljati zahvate na koje svi pacijenti imaju zakonsko pravo. Ima li KB “Sveti Duh” ugovor sa izvanbolničkim ginekologomi?

- Nova uprava Kliničke bolnice “Sveti Duh” ima mandat prekid trudnoće učiniti dostupnim svim korisnicama, u skladu sa zakonom. Uprava je nedavno sklopila ugovor o suradnji s jednom zdravstvenom ustanovom u Zagrebu, kako bi premostila problem priziva savjesti na koji su se pozvali svi ginekolozi u KB “Sveti Duh”, dok se ne omogući puna dostupnost te usluge u KB „Sveti Duh“ - pišu.

Isti odgovor smo dobili i od osnivača bolnice, Grada Zagreba, no ni oni ni bolnica nam nisu odgovorili na pitanje što to znači 'nedavno' i je li to prije ili poslije nego što je gospođa Čavajda istupila u javnost.

Je li inspekcija Ministarstva zdravstva ušla u bolnicu? Koju dokumentaciju su tražili te s kojim su liječnicima pričali?

- Inspekcija Ministarstva zdravstva RH je jučer (9.5.) i danas (10.5.) bila u KB “Sveti Duh”. Tražili su izjave svih djelatnika KB “Sveti Duh” uključenih u slučaj Mirele Čavajde kao i svu relevantnu dokumentaciju.

Jesu li postupali prema pravilima?

- Inspekcija je postupala u skladu sa svim propisima o zdravstveno-inspekcijskom nadzoru.

Jeste li sami u međuvremenu otkrili neke propuste u slučaju Mirele Čavajde?

- Kao što je već navedeno u prethodnim priopćenjima, Ravnateljica je još prošli tjedan u petak pokrenula unutarnji nadzor kako bi se utvrdile sve činjenice i sve okolnosti vezane uz zbrinjavanje pacijentice Mirele Čavajde u KB “Sveti Duh”. O nalazima povjerenstva ćemo izvijestiti javnost.

Kakvi su planovi kada govorimo o zapošljavanju novih ginekologa, dolaska novog predstojnika Klinike i psihologa?

- Klinička bolnica “Sveti Duh” je u ožujku objavila Natječaj za izbor i imenovanje predstojnika Klinike za ginekologiju i porodništvo. Budući da je pravna procedura još uvijek u tijeku, nismo u mogućnosti konkretnije odgovoriti na postavljeno pitanje. Po stupanju na dužnost novog predstojnika Klinike za ginekologiju i porodništvo, pokrenut ćemo zapošljavanje novih ginekologa. Što se psihologa tiče, KB “Sveti Duh” će na idućoj sjednici Upravnog vijeća zatražiti suglasnost za zapošljavanje psihologa te će po dobivanju suglasnosti Upravnog vijeća, Grada Zagreba i Ministarstva zdravstva raspisati natječaj za zapošljavanje.

Dodatno, jesu li vam se na temelju priopćenja, koje su objavili svi mediji u Hrvatskoj, samoinicijativno javili psiholozi u potrazi za poslom u vašoj bolnici?

- Nije nam se do sada javio nijedan psiholog. Napominjemo da je zapošljavanje u javnim zdravstvenim ustanovama moguće isključivo putem javnog natječaja, a uz prethodne suglasnosti Upravnog vijeća, Grada Zagreba i Ministarstva zdravstva.

Nakon konferencije za medije ministra Beroša 6.svibnja, na kojoj je on izjavio da mu je lakše jer ste joj pružili psihološku pomoć, gospođi Čavajdi je uručena potvrda o pruženoj psihološkoj pomoći iz Vaše bolnice datrana na 22.4.2022. Na njoj piše da je smanjen strah od ishoda trudnoće. Ravnateljica Vaše bolnice je sinoć izjavila da ju nije mogla dobiti, a to je i u Vašem priopćenju. Sama gospođa Čavajda kaže da ju nije dobila. Tko joj je onda jučer izdao tu potvrdu koja je očito neistinita i hoće li biti istraga zbog očitog falsificiranja bolničkih dokumenata?

- Nije nam poznato o kakvoj potvrdi se radi i tko je pacijentici izdao tu potvrdu. Ukoliko se radi o planu zdravstvene njege kojeg provode medicinske sestre, napominjemo kako je riječ o vjerodostojnom dokumentu u kojem se navode postupci kojima su sestre u sklopu pružanja njege nastojale umanjiti zabrinutost i strah u pacijentice. Taj dokument ne predstavlja potvrdu o pruženoj psihološkoj pomoći - kažu.

Prema svim dosadašnjim odgovorima bolnice, ili su ministra Beroša krivo informirali o pružanju psihološke pomoći ili se pokušao izvući. Postavlja se i pitanje zašto je gospođa Čavajda dobila potvrdu u kojoj piše da izražava manji strah zbog ishoda trudnoće tek nakon ministrove izjave da je dobila psihološku pomoć (6. svibnja), a ne skupa s otpusnim pismom 22. travnja.

Prošlo je pet mjeseci od vašega stupanja na dužnost ravnateljice, zašto dosad niste pacijenticama osigurali pristup ginekologu koji nema priziv savjesti, a koji će moći obavljati pobačaje, na koje one prema zakonu imaju pravo? Kad to mislite napraviti?

- U našoj bolnici sve trudnice od 10. do 22. tjedna trudnoće mogu dobiti uslugu prekida trudnoće na zahtjev, ukoliko postoje medicinske indikacije, odnosno, ukoliko to odobri prvostupanjska komisija. Ti se postupci u našoj bolnici redovito obavljaju. Što se tiče zahtjeva za prekid trudnoće do 10. tjedna, kao i zahtjeva bez medicinske indikacije, od 2015. godine u našoj bolnici nije moguće ostvariti to pravo, zbog priziva savjesti svih liječnika u bolnici. Kako bismo osigurali uslugu prekida trudnoće zainteresiranim trudnicama, upućujemo ih u suradne ustanove. Kao jedan od prvih zadataka za novog predstojnika Klinike za ginekologiju i porodništvo je pronaći trajno rješenje ovog problema.

Kako objašnjavate činjenicu da baš svi ginekolozi u KB-u “Sveti Duh” imaju priziv savjesti?

- Priziv savjesti je zakonom zagarantirano pravo u RH. Kao nova uprava bolnice, smatramo svojom obavezom poštivati zakonske propise oko priziva savjesti, ali isto tako držimo našom zadaćom u što skorijem roku osigurati da se u bolnici mogu obaviti svi zakonom dozvoljeni prekidi trudnoće, što do sada nije bio slučaj.

