Prosvjed za Mirelu Čavajdu: 'Ovaj put ne mislimo stati'

Potaknute slučajem Mirele Čavajde brojne udruge diljem Hrvatske organiziraju danas u 18 sati prosvjed pod nazivom 'Dosta!'.

Prosvjed će se održati u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Šibeniku, Splitu, Rijeci, Puli, Zadru i Korčuli.

Uoči prosvjeda u 9h ispred Sabora članice udruga i organizatorice održat će konferenciju za novinare.

- Svaka žena u Hrvatskoj zaslužuje siguran i legalan prekid trudnoće i govorit ćemo dosta je dok tako ne bude - poručili su iz udruga.

- Ovaj put ne mislimo stati - rekli su iz udruga.

- Znamo kakva je zdravstvena skrb u Hrvatskoj. Dosta nam je ovog zdravstvenog sustava koji ne želi, a nekad i ne može, pružiti zdravstvenu skrb svim građanima i građankama Hrvatske - rekli su.

Upitani kako misle ostvariti svoje zahtjeve, rekli su da će iskoristiti sve mehanizme i u Hrvatskoj i u međunarodnoj zajednici.

- Dok svaka žena nema odgovarajuću skrb za žensko zdravlje - rekli su.

- Mi nemamo vlast koja je spremna provoditi postojeći zakon, koja je kompetentna i koja ima hrabrosti provoditi postojeći zakon. Ženama usluge legalnih zahvata nisu dostupni - rekli su.

- Nema smisla prozivati one koji rade svoj posao, one koji svakoj ženi u ovoj državi omogućavaju pristup zdravstvenoj skrbi. Treba prozivati one koji svoj posao ne rade. Koliko posto liječnika u Hrvatskoj ima priziv savjesti, to je na njima, ali sto posto žena u Hrvatskoj ima pravo ostvariti zdravstvenu skrb - rekli su.

Dosad se u udruge javilo puno žena, koje su doživjele različite oblike ginekološkog nasilja.

- Radi se o određenom broju ginekologa koji ne žele prihvatiti suvremene dosege u medicini i koji ne žele prihvatiti da je zdravlje pacijentica na prvom mjestu - kazali su iz udruga.

Najčitaniji članci