U Saboru opet nema 40 posto žena, stranke će radije kaznu

U novom sazivu hrvatskog Sabora žene ne čine ni trećinu. Od 151 mjesta ove najvažnije državne zakonodavne institucije, dobile su tek 48 mjesta, a to je za tri manje od broja žena u prošlom sazivu. I u Vladi ovoga puta sjedi manje žena, i to dvostruko manje. Točnije, ministrice su samo dvije, Nina Obuljen Koržinek i Marija Vučković, koje nastavljaju voditi dosadašnje sektore, ono kulture i poljoprivrede. Hrvatska se tako samo načelno i uglavnom tek institucionalno, što Zakonima, što kao potpisnica UN-ove Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, bori protiv neravnopravnosti spolova. Tako se čini da je zagovaranje ravnopravnosti poput sitno ispisanih slova ugovora s teleoperaterom koje nitko ne čita, a s kojim se u javnosti želi prezentirati da se vladajuće strukture bore da žene imaju istu priliku ostvariti svoja prava. No činjenica jest da žene i dalje, ne samo u politici, nemaju ni iste prilike ni iste prihode na jednakim funkcijama kao muškarci.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.