U Saboru sve po starom: Rade tek drugi dan, a u sabornici zastupnika za nabrojati na prste

Dvomjesečna ljetna stanka, koju im jamči Ustav od 15. srpnja do 15. rujna, je završila, jesensko zasjedanje Sabora je počelo, ali većina zastupnika kao da je i dalje na odmoru.

Nakon jučerašnjeg burnog dana, kojeg je obilježilo verbalno šamaranje između oporbe i vladajućih, "pljuštanje" opomena, oduzimanja riječi pa čak i izbacivanje zastupnice Radničke fronte Katarine Peović iz sabornice, kojoj je predsjednik Sabora Gordan Jandroković onemogućio rad na dva dana, današnje točke dnevnog reda očito ih nisu zainteresirale da dođu na svoja radna mjesta.

Tako je za vrijeme rasprave o izmjenama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu te Zakona o pravosudnoj akademiji u sabornici bilo tek 10-ak zastupnika. Doduše, u isto vrijeme se održavalo nekoliko Odbora, točnije njih četiri, no to nikako nije opravdanje da je od 151 zastupnika, u klupama njih tek onoliko koliko ih se može na prste nabrojati.

Obzirom da su tek počeli, glasanja danas nema, a u Saboru sve po starom. Kao što su po starom i njihove velike plaće koje dobivaju unatoč neradu.

Jučer je sjednica trebala početi uobičajenim aktualnim prijepodnevom, podsjetimo, no obzirom da premijer Andrej Plenković ima koronu, uz suglasnost svih Klubova su ga pomaknuli za dva tjedna, 28. rujna.

Oporba je jučer zamjerila vladajućima i kritizirala ih što nisu na dnevni red stavili raspravu o pljački INA-e teške milijardu kuna, a za danas su dogovorili tematsku sjednicu Odbora za gospodarstvo na kojoj će HERA i HROTE podnijeti izvješće na okolnosti INA d.d. plinskog poslovanja. A ove jeseni očekuje ih puno posla obzirom na energetsku krizu, ali i uvođenje eura.

Prije odlaska na ljetnu stanku napravili su, podsjetimo, prvi korak u promijeni Ustava, u dijelu koji se tiče referenduma, pa je za očekivati da se taj proces nastavi. Bude li suglasja među zastupnicima, jesenas bi se krenulo s izradom nacrta promjena Ustava i usuglašavanjem, a onda u konačnici usvojile promjene Ustava, za što je potrebna dvotrećinska većina, odnosno 101 zastupnik.

Tijekom ljeta je došlo i do rošade i novog omjera snaga vladajućih i oporbe. Hrvoje Zekanović (HDS) i službeno se pridružio vladajućima, a Natalija Martinčević (Reformisti) oporbi nakon što je šef Radimir Čačić izašao iz koalicije. U klupe bi trebala sjesti i nova zastupnica u redove Kluba zeleno-lijevog bloka, Jelena Miloš, umjesto Vilima Matule sukladno njihovu dogovoru na parlamentarnim izborima da će se zamijeniti na polovini mandata.

No, ni to jučer nije prošlo bez rasprave jer su vladajući problematizirali što Miloš (Zagreb je naš) nije u istoj stranci kao i Matula (Možemo), no to nema nikakve veze jer su bili na istoj zajedničkoj kandidacijskoj listi u II. izbornoj jedinici. Miloš je članica i Možemo, otkrili su Zeleno-lijevi, pa su vladajući, pak, otvorili pitanje moralnosti bivanja u dvije stranke. Sve je po zakonu, tvrdila je oporba, koja je HDZ prozvala da vodi tu besmislenu raspravu samo da bi skrenula pozornost sa svojih afera i korupcije.

Najčitaniji članci