'U SAD me poslao tata mesar koji je krvavo radio, a ne Tito'

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović najavila je u intervjuu tjedna "Točka na tjedan" za N1 da će program kandidature za novi predsjednički mandat objaviti 11. studenoga. Govorila je i s kojim argumentima ide po novi mandat, pribojava li se sabotaže iz vlastite stranke, zašto se stalno bavi Jugoslavijom i NDH.

Pojasnila je i kako nije rekla da će Hrvatska biti najprosperitetnija država za pet godina tijekom njezina mandata, nego da čvrsto vjeruje da može biti i da se mora raditi prema tome.

- Ekonomski pokazatelji jesu bolji, međutim to se još nije prelilo na život ljudi. I želim da ljudi žive bolje, da osjete to na svojim plaćama. To je sasvim realno i sasvim moguće i to ću predložiti i u svojem sljedećem programu - rekla je.

Na pitanje o svojoj ranijoj izjavi u SAD-u kad je rekla da je bila djevojka rođena s "krive strane 'željezne zavjese'" premda je polovicom '80-ih dovršila srednju školu i maturirala u Los Alamosu u Novom Meksiku odgovorila je kako se tada moglo putovati s crvenom putovnicom, ali da je u Ameriku nije poslao Tito nego njezin otac.

- Naravno da ste mogli izlaziti s tom crvenom putovnicom, ali nije mene Tito tada poslao u Ameriku, poslao me moj tata mesar, koji je krvavo radio da bi zaradio za to. A to što se moglo izaći, nije to bilo tek tako, slučajno. Josip Broz je bio vrlo inteligentan čovjek i kad je vidio da se cijela stvar raspada, da Jugoslavija ekonomski propada, da će se uskoro javiti bunt naroda, onda je polako počeo popuštati - rekla je Grabar-Kitarović.

Navela je da su iz Jugoslavije ljudi odlazili kao gastarbajteri i slali su novac.

- Isto tako, ako je ta Jugoslavija bila toliko puno bolja nego što ja spominjem mogućnost izbora jogurta ili bilo čega, zbog čega se raspala u krvi? Zašto je bankrotirala gotovo? Raspala se i stvorila jedan krvavi režim Slobodana Miloševića i svi smo se borili za slobodu i neovisnu Hrvatsku - upitala je predsjednica.

