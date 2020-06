Komemoracije za Floyda

U Minneapolisu, New Yorku i brojnim gradovima SAD-a održane su u četvrtak komemoracije i okupljanja u spomen na Afroamerikanca Georgea Floyda, ubijenog tijekom brutalnog policijskog privođenja

<p>Floydova smrt pokrenula je već 10 dana prosvjede i nemire u cijeloj zemlji, a prosvjednici traže prestanak brutalnog policijskog postupanja kada su u pitanju Afroamerikanci, izražavajući ogorčenost zbog rasizma i policijskog nošenja teškog oružja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Gradonačelnik je jecao pred lijesom</strong></p><p> </p><p>Članovi obitelji, prijatelji, politički i vjerski čelnici odali su u Minneapolisu počast Floydu. Njegov brat Philonise kazao je tom prigodom kako su svi došli vidjeti njegova brata. "Nevjerojatno je da je ganuo srca tolikih ljudi", rekao je Floydov brat, koji je na reveru sakoa nosio značku s bratovim likom. "Svi žele pravdu, mi želimo pravdu za Georgea, on će je dobiti", kazao je.</p><p><strong>Pogledajte video:</strong></p><p>Usred dvorane u kojoj je na Sveučilištu North Central održana komemoracija bio je postavljen lijes s tijelom ubijenog Floyda (46).<br/> Svećenik, tv komentator i aktivist za građanska prava, velečasni Al Sharpton održao je govor u kojem je istaknuo kako nije riječ o "normalnom sprovodu". </p><p>"George Floyd nije trebao biti među umrlima. Nije umro od uobičajenih zdravstvenih razloga. Umro je zbog uobičajenog nefunkcioniranja američkog pravosudnog sustava", kazao je Sharpton. On je pozvao ljude na "marš na Washington" 28. kolovoza, na dan kada su 1963. održani povijesni prosvjedi za građanska prava. </p><p>Čelnik Sveučilišta na kojem se održavala komemoracija najavio je osnivanje stipendijskog fonda pod imenom Georgea Floyda, za koji je već prikupljeno 53.000 dolara. </p><p>"Vrijeme je da se kao nikad prije uloži u novu generaciju mladih crnih Amerikanaca koji su spremni preuzeti vodstvo naše nacije", kazao je Scott Hagan.</p><p>Dvanaest igrača bejzbol tima Minnesota Vikings pristigli su zajedno na komemoraciju, a brojne druge ekipe oglasile su se putem video poruka. Tijekom komemoracije održan je trenutak šutnje koji je, simbolički, potrajao osam minuta i 46 sekundi, koliko je bijeli policajac koljenom stiskao grlo ubijenog Afroamerikanca. </p><p>Brojna okupljanja u spomen na Floyda održana su širom zemlje. Dodatne službene komemoracije održat će se idućih dana u Sjevernoj Karolini, gdje je Floyd rođen, te u Houstonu, gdje je proveo većinu života. </p><p>U New Yorku, koji je bio pogođen i pljačkama tijekom prosvjeda, tisuće ljudi sudjelovalo je u komemoraciji za Floyda, održanoj u parku Brooklyn.</p><p>Mnogi među njima kleknuli su na travu za sunčana poslijepodneva, u znak prosvjeda protiv policijskog ponašanja i izvikivali: "Ni pravde, ni mira".</p><p>Zastupnik Hakeem Jeffries pozvao je na nastavak prosvjeda, navodeći da je ova tragedija probudila ljude koji će donijeti trajnu promjenu. </p><p>Očekuje se da će se okupljanja u spomen na ubijenog Afroamerikanca održavati tijekom idućih šest dana. Sprovod bi trebao biti održan u utorak. </p><p>Nastavljeni mirni prosvjedi, najavljena tužba protiv Trumpa </p><p>Tijekom komemoracije tisuće ljudi okupilo se na mirnim prosvjedima u Minneapolisu, Los Angelesu, New Yorku i Washingtonu.</p><p>Ispred Bijele kuće prosvjednici su sjeli na ulicu, dok je policija pojačavala sigurnosne mjere na obližnjem Trgu Lafayette, gdje je dan ranije predsjednik Donald Trump dao silom rastjerati mirne prosvjednike.</p><p>Skupina za ljudska prava ACLU, najavila je u četvrtak tužbu protiv američkog predsjednika i drugih visokih dužnosnika zbog tog incidenta, kojeg je nazvala "kriminalnim napadom na prosvjednike". Tužba se pokreće zbog toga što su Trump i ostali prekršili ustav kada su prosvjednike rastjerali upotrebom gumenih metaka i suzavca.</p><p>Prosvjedi, koji su ponekad prelazili u pljačku i nasilje, odvijali su se proteklih dana diljem zemlje kako bi se osudila policijska brutalnost, rasizam i socijalne nejednakosti, koje su pogoršane u pandemiji Covida-19.</p><p>Nekoliko velikih američkih gradova uvelo je i policijski sat, koji je četvrtak ukinut u Los Angelesu i Washingtonu, unatoč mirnim prosvjedima u centru grada. Policija je proteklih dana u zemlji izvela ukupno gotovo 10.000 uhićenja, prema procjenama američkih medija.</p><h2>NY: I djeca sudjelovala u komemoraciji za Floyda, roditelji u strahu i nadi</h2><p> Na njujorškoj komemoraciji za ubijenog Afroamerikanca Georgea Floyda Corte Ellis nosio je natpis koji je sam izradio od komada kartonske kutije. Desetogodišnjak je napisao posljednje riječi koje je Floyd izgovorio: "Ne mogu disati, ne mogu disati".</p><p>Corte je jedno od brojne djece koja su sudjelovala na bdijenju za Floyda, Afroamerikanca čija je smrt prilikom brutalnog policijskog privođenja, koju je izazvao bijeli policajac, pokrenula val prosvjeda širom Sjedinjenih Država i pokrenula rasprave o rasi i pravdi.<br/> "Tu sam da bih prosvjedovao za Georgea Floyda jer on nije zaslužio umrijeti", kaže Corte, koji je došao zajedno sa svojim očuhom Timothyjem Walkerom i 2-ogodišnjim bratom Codyjem.</p><p>Videći gomilu ljudi kako hrli u park Cadman Plaza u Brooklynu, Corte komentira: "To je dobro jer mi kazuje kako je mnogo ljudi spremno ići tako daleko da ostvare prava".</p><p>Njegov očuh Walker (54) navodi da je poveo djecu na komemoraciju jer smatra da je za njih važno da shvate rasnu nejednakost.<br/> Kallai Brooks (36), došao je na bdijenje sa suprugom Alishom (34), i sinovima starim 8 i 3 godine.<br/> "Moraju znati onoliko koliko i ja moram znati s čime se suočavamo. U isto vrijeme, koliko god na ovom svijetu ima ljudi koji žele učiniti zlo, tako ima i puno ljudi kojima je stalo i vole jedni druge, pa tako oni moraju vidjeti obje strane", kaže Brooks. </p><h2> 'Policajci ne smiju ubijati ljude'</h2><p>Julian Brizzi (37), također je poveo sinove, stare 6 i 2 godine, na komemoraciju u park u Brooklynu, u kojem se okupila gomila od više tisuća ljudi. On kaže da je važno da djeca to vide i budu dio svega toga.</p><p>"Samo se trudimo voditi što iskreniji razgovor bez da na neki način strašno narušimo njihovu viziju svijeta", kazao je Brizzi o razgovoru sa sinovima. "Razumijevanje privilegiranosti i razumijevanje ugnjetavanja u mladoj dobi nije nešto što pogubno za dijete", smatra on.</p><p>Šestogodišnji Jack Brizzi držao je natpis "Policajci ne smiju ubijati ljude", koji je sam, nepravilnim rukopisom, napisao. <br/> Derrick i Michelle Johnson poveli su na bdijenje svoju 3-godišnju kćer.</p><p>"Osjećam se ljutito i tužno da se ovo još uvijek događa i imati dječaka zastrašujuće je u ova vremena", kaže Michelle, koja je u osmom mjesecu trudnoće i s partnerom čeka dječaka koji će imati dvorasno podrijetlo. "Nadamo se da će promjena i pozitivne stvari proizaći iz svega ovoga", navodi.</p><p>Derrick Johnson kaže kako će par uskoro trebati razgovarati o rasi sa Charlotteom. "Jako nam je važno da smo ovdje i da joj pokažemo...nećemo se zalagati za takve stvari", dodaje.</p><p>Tawana Boatwright (33), došla je na komemoraciju s kćerima 11-ogodišnjom Skylar i sedmogodišnjom Leiom.</p><p>"Teško je objasniti. One to zapravo ne razumiju", kaže Boatwright. "Znaju samo to da je ubijen nenaoružan čovjek. Njihov otac je nenaoružani crni čovjek, i moj partner je nenaoružan crni čovjek", navodi.</p><p>Leia je sama napisala natpis koji nosi: "Crni životi su važni, mi imamo glasove". </p><p>"Sretna sam što sam ovdje zbog ubojstva Georgea Floyda, nije bilo lijepo od policajca da to napravi", kaže Leia. "Bez obzira koje ste boje kože, još uvijek ste voljeni".</p>