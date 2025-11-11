Obavijesti

News

BLOKADA VLADE

U SAD-u otkazano 1200 letova

Piše HINA,
Foto: Annabelle Gordon

Američka vlada nametnula je obvezno smanjenje broja letova kako bi riješila sigurnosne probleme

Zrakoplovne tvrtke otkazale su 1200 letova u utorak u SAD-u, što znači da je peti dan zaredom premašen broj od 1000 otkazanih letova otkako je vlada nametnula obvezno smanjenje broja letova kako bi riješila sigurnosne probleme.

Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) naložila je zrakoplovnim kompanijama da smanje svoje dnevne letove za četiri posto počevši od petka, 7. studenog, na 40 glavnih zračnih luka zbog nedostatka kontrolora zračnog prometa. Redukcija je u utorak porasla na šesto posto.

Smanjenje letova trebalo bi dosegnuti osam posto u četvrtak i 10 posto u petak, 14. studenoga. Zrakoplovne tvrtke i FAA razgovaraju o tome kada i kako će se te redukcije ublažavati i na kraju ukinuti pošto se rekordna 42-dnevna blokada vlade bliži kraju.

Raspravlja se o nizu različitih opcija o tome kako bi FAA to mogla učiniti, rekli su izvori Reutersu. 

Ministar prometa Sean Duffy rekao je novinarima u Wisconsinu da FAA nije donijela nikakve odluke o smanjenju letova.

- To ćemo ublažiti tek kada podaci kažu da bismo trebali. Analizirat ćemo to - rekao je Duffy.

Senat je u ponedjeljak navečer podržao zakon kojim se okončava blokada vlade i financira njezin rad do 30. siječnja. Zastupnički dom trebao bi o tome raspravljati u srijedu.

Nedostatak osoblja u zračnom prometu doveo je do desetaka tisuća otkazivanja i kašnjenja letova od 1. listopada i početka blokade. Tijekom vikenda je 1,2 milijuna putnika kasnilo ili im je let otkazan zbog odsutnosti kontrolora leta.

U utorak je kasnilo 1650 letova nakon što je u ponedjeljak otkazano 2900 letova, a kasnilo 9600, prema FlightAwareu, internetskoj stranici za praćenje letova.

Nedostatak osoblja u kontroli zračnog prometa dramatično se smanjio u utorak nakon brojnih problema u ponedjeljak, rekli su dužnosnici zrakoplovne tvrtke Reutersu. FAA je priopćila da je u utorak prijavljen samo jedan problem s osobljem.

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je zaprijetio da će oduzeti plaću svakom kontroloru koji se ne vrati na posao te da će pozdraviti ostavke radnika koji su uzeli slobodne dane.

Blokada vlade, najduža u povijesti SAD-a, prisilila je 13.000 kontrolora zračnog prometa i 50.000 agenata Uprave za sigurnost prometa da rade bez plaće.

FAA-i nedostaje oko 3500 kontrolora zračnog prometa. Mnogi su odrađivali obvezne prekovremene sate i išli na posao šest dana u tjednu.

