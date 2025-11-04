Obavijesti

News

Komentari 1
RADE BEZ PLAĆE

Zbog blokade vlade u SAD-u kasne letovi, milijuni putnika pogođeni otkazivanjima

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: JEENAH MOON/REUTERS

Oko 13.000 kontrolora leta i 50.000 službenika Uprave za sigurnost prometa (TSA) prisiljeno je raditi bez plaće nakon što vlasti nisu uspjele postići dogovor o proračunu

Više od 3,2 milijuna putnika u Sjedinjenim Državama pogođeno je odgodama i otkazivanjima letova jer broj izostanaka kontrolora leta raste dok je savezna vlada već 34. dan u blokadi, priopćile su u ponedjeljak zrakoplovne vlasti i aviokompanije. Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) izvijestila je da su zbog manjka kontrolora uvedena kašnjenja u Dallasu i Austinu te da bi slične mjere mogle zahvatiti i zračne luke u Houstonu i Washingtonu. Samo u ponedjeljak zabilježeno je gotovo 2.900 odgođenih letova.

Oko 13.000 kontrolora leta i 50.000 službenika Uprave za sigurnost prometa (TSA) prisiljeno je raditi bez plaće nakon što republikanski predsjednik Donald Trump i demokrati u Kongresu nisu uspjeli postići dogovor o proračunu, što je izazvalo blokadu rada vlade. Zbog izostanaka TSA službenika proteklih su dana zabilježene i višesatne gužve na sigurnosnim provjerama, osobito u Houstonu i San Diegu.

"Ako procijenimo da sigurnost putovanja više nije zajamčena, zatvorit ćemo cijeli zračni prostor. Za sada se radi samo o značajnim kašnjenjima", izjavio je ministar prometa Sean Duffy.

Udruženje Airlines for America, koje okuplja najveće američke prijevoznike, upozorilo je da je od početka zastoja 1. listopada zbog manjka osoblja više od 3,2 milijuna putnika pogođeno odgodama ili otkazivanjima letova te je pozvalo Kongres da hitno okonča blokadu proračuna. FAA je ranije upozorila da joj nedostaje oko 3.500 kontrolora leta i da bi nastavak blokade mogao izazvati ozbiljne poremećaje u zračnom prometu tijekom blagdanske sezone.

OSTALO

