Prijetnja bombom u avionu? Drama u Washingtonu: Sve su letove obustavili...

Svi letovi na zračnoj luci Ronald Reagan u Washingtonu trenutačno su obustavljeni zbog prijetnje bombom na jednom letu, piše Daily Mail.

Sigurnosno izvanredno stanje proglašeno je u 11:30 sati po istočnoameričkom vremenu, a pogođen je let koji je sletio iz Houstona, koji je brzo okružen vozilima hitnih službi.

Putnici koji su ostali na pisti rekli su da se prijetnja bombom odnosila na let kompanije United iz Houstona, a zrakoplov su ubrzo opkolila vozila hitnih službi, prenosi Daily Mail.

Radarski podaci za letove oko zračne luke pokazali su nekoliko zrakoplova koji su kružili iznad područja tijekom obustave prometa, dok su drugi preusmjereni na druge lokacije.