U Sarajevu predstavili hrvatsku turističku ponudu: 'BiH je važno tržište za hrvatski turizam'

U organizaciji Hrvatske turističke zajednice (HTZ), u Sarajevu je održano predstavljanje hrvatske turističke ponude, kao i poslovna radionica Sell Croatia s ciljem približavanja raznolikosti hrvatskih turističkih proizvoda te jačanja suradnje i dodatnog povezivanja turističkih agenata i turoperatora dviju bliskih zemalja, izvijestili su u četvrtak iz HTZ-a.

Poslovna radionica okupila je više od 50 hrvatskih i bosanskohercegovačkih subjekata, a događanju je prisustvovala i hrvatska delegacija predvođena ministrom turizma i sporta Tončijem Glavinom te direktorom HTZ-a Kristjanom Staničićem, , koji su prezentirali trendove i novosti hrvatskog turizma.

"Po prvi put organizirano predstavljamo hrvatsku turističku ponudu na tržištu Bosne i Hercegovine, i to upravo u Sarajevu, čime dodatno učvršćujemo suradnju s jednim od naših najvažnijih regionalnih tržišta. Rezultati koje ostvarujemo s tog tržišta, uz rast od 10 posto u dolascima i 8 posto u noćenjima, potvrđuju snažan interes i značajan prostor za daljnji rast. Naš je cilj dodatno osnažiti dolaske izvan glavne sezone te istaknuti kako je Hrvatska lako dostupna i sigurna destinacija koja tijekom cijele godine nudi raznolike sadržaje", izjavio je ministar Glavina.

Gosti iz BiH najviše posjećuju Dalmaciju, gdje prednjače Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska i Zadarska županija, dok su njihove omiljene destinacije Gradac, Makarska, Tučepi, Baška Voda i Podgora. More predstavlja glavni motiv dolaska, a potom slijede priroda i zabava, gdje gosti iz BiH bilježe značajno iznadprosječan rezultat naspram drugih tržišta.

"Bosna i Hercegovina jedno je od najvažnijih i najbližih emitivnih tržišta za hrvatski turizam. BiH je u 2025. godini zauzela visoko 10. mjesto na ljestvici vodećih inozemnih tržišta za hrvatski turizam, a prošle je godine ostvaren i rekord sa 664 tisuće dolazaka i 3,2 milijuna noćenja. Ovo je dodatna prilika da različitim turističkim dionicima još snažnije predstavimo Hrvatsku kao sigurnu, održivu i cjelogodišnju destinaciju koja nudi širok spektar turističkih proizvoda; od kulturnog i enogastronomskog turizma preko aktivnog odmora do city break putovanja“, rekao je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

Hrvatska delegacija susrela se i s Borjanom Krišto, predsjedateljicom Vijeća ministara BiH, s kojom su razgovarali o vrlo uspješnoj suradnji između Hrvatske i BiH, navode iz HTZ-a.