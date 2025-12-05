U sisačkoj bolnici rodilo se 74 beba više nego prošle godine: 'Stvarni brojevi su još i veći'

Sisačko-moslavačka županija istaknula je kako pozitivan se u Općoj bolnici dr. Ivo Pedišić u Sisku, jedinoj u županiji, u prvih devet mjeseci ove godine rođeno je 534 djece, što je 74 novorođenčadi više nego u istom razdoblju prošle godine. Prema podacima Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, u prvom tromjesečju upravo je ova županija imala najveći rast broja rođenih na državnoj razini.

„Veseli nas povećanje broja novorođenih u sisačkoj bolnici, tim više što se dio majki odlučuje na porod izvan županije pa je stvarni broj još i veći“, izjavio je župan Ivan Celjak.

Pozitivni trendovi povezuju se sa snažnim ulaganjima u demografiju, infrastrukturu i kvalitetu života. Županija, u suradnji s državom, posljednjih je godina obnovila zdravstvene, obrazovne i socijalne ustanove te uložila u gospodarski razvoj.

Među najvećim ulaganjima je izgradnja čak 59 višestambenih zgrada na području županije, od kojih je 45 već useljeno. Time će stanovnicima biti dostupno više od tisuću novih stanova.

„Ovaj val stanogradnje nije viđen posljednjih 60 godina. Kada se tome dodaju nova ulaganja u zdravstvo, obrazovanje i socijalnu skrb, možemo govoriti o velikom iskoraku u odnosu na razdoblje prije potresa i snažnom temelju za demografsko jačanje“, dodao je Celjak.

S ciljem pomoći obiteljima, Sisačko-moslavačka županija jedina je u Hrvatskoj koja je sama izgradila i opremila dječji vrtić – kapaciteta 12 jasličke djece i 44 djece u predškolskim skupinama.

Za svako dijete rođeno u sisačkoj bolnici roditelji dobivaju i poklon paket s osnovnom opremom, dok Županija financira i program „Roditelj uz dijete“, kojim se pokrivaju troškovi boravka roditelja uz hospitaliziranu djecu do 18 godina.

Celjak poručuje kako aktualni projekti bude optimizam i daju nadu da će se pozitivan trend nastaviti: „Sve što radimo usmjereno je na ostanak i dolazak mladih obitelji u našu županiju.“