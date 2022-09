U školi u Zadru uveli zadužnice za marende: 'Zbog neplaćanja imamo dug od 20.000 kuna'

Petnaest godina sam ravnateljica i sad sam rekla da je gotovo. Naime, svake godine zbog neplaćanja marende i ručka pojedinih roditelja ulazimo u dugove, nije to mala svota, od 20.000 do 30.000 kuna se radi, kaže Jasmina Matešić, ravnateljica OŠ Krune Krstića u Zadru.

Pa je tako uvela novost u Gradu. Naime, prva je to škola koja će zadužiti roditelje, i to bjanko zadužnicom od 5000 kuna, sve kako bi pojedince naveli da dugove shvate ozbiljno.

- Škola je neprofitna ustanova i kao takvoj popriličan je problem kad se stvore dugovi. Školska kuhinja je neprofitna i takva će i ostati, no ne budemo li plaćali dobavljačima u navedenom roku, oni će jednostavno obustaviti isporuku - objašnjava ravnateljica Matešić.

Roditelji koji su doveli prvašiće pred školu slažu se s ravnateljičinim potezom.

- Ako nije išlo drukčije, valjda je tako trebalo biti. A prehrana u školi trebala bi biti besplatna svima, sve smo mi to platili preko poreza i prireza. Ali ako je to rješenje, neka se proba, meni to nije problem - govore nam majke.

Od utorka već trebaju donijeti bjanko zadužnicu na 5000 kuna, ovjerenu kod javnog bilježnika, što košta 135 kuna. Ako se školska prehrana plati avansno po polugodištu ili čak godini, onda ne treba donijeti zadužnicu.

- Jednom potvrđena bjanko zadužnica vrijedi cijelo vrijeme školovanja, ako se ne aktivira. Također, ista zadužnica vrijedi roditelju trajno, za različite svrhe. Mogla je biti zadužnica i veća, ali smo se odlučili za isti iznos bjanko zadužnice i za marendu i za ručak. Roditelji koji imaju više djece u našoj školi potvrđuju jednu zadužnicu - govori Jasmina Matešić.

Od gotovo 600 učenika u OŠ Krune Krstića koji pohađaju nastavu, čak 360 roditelja zaboravilo je ili jednostavno nije platilo račun za marendu ili ručak. Sličnu muku muče i u OŠ Petra Preradovića.

- Nisam se toga dosjetio, ali podržavam odluku ravnateljice Matešić. Mi ćemo još jednom ovog tjedna kontaktirati roditelje pa pokušati riješiti dugove, u mojoj školi nastao je dug od 18.000 kuna - kazuje ravnatelj Ante Barać.

No nisu Zadrani izmislili ovaj sustav. U Poreču su ga uveli još prije tri godine, upravo zbog neplaćanja dugova.

- Učenici, kad se upišu u prvi razred, predaju zadužnicu na 5000 kuna, i taj model funkcionira od 2019. Niti jednu bjanko zadužnicu dosad nismo aktivirali - govori ravnateljica Marija Mufić Santin.

