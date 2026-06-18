U Slavoniji je poginuo motorist

Do još jedne teške prometne nesreće došlo je u četvrtak i to na cesti između Osijeka i prigradskog naselja Tenja. Kako javlja Glas Slavonije jedna je osoba poginula.

Još uvijek nema službenih informacija o nesreći u kojoj je navodno poginuo vozač motora.

Zbog obavljanja očevida djelatnika Policijske uprave osječko-baranjske, cesta je za sav promet zatvorena od benzinske pumpe Lukoil do ulaska u Tenju.

Cestu su u oba pravca blokirale policijske patrole, a policajci sva vozila koja namjeravaju iz Tenje u Osijek i obratno, preusmjerava na alternativne pravce, ili obilaznicom prema Klisi pa u Tenju, ili preko Antunovca.

