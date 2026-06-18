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KOD OSIJEKA

U Slavoniji je poginuo motorist

Piše Luka Safundžić,
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U Slavoniji je poginuo motorist
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Cestu su u oba pravca blokirale policijske patrole, a policajci sva vozila koja namjeravaju iz Tenje u Osijek i obratno, preusmjerava na alternativne pravce

Do još jedne teške prometne nesreće došlo je u četvrtak i to na cesti između Osijeka i prigradskog naselja Tenja. Kako javlja Glas Slavonije jedna je osoba poginula. 

Još uvijek nema službenih informacija o nesreći u kojoj je navodno poginuo vozač motora. 

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 Zbog obavljanja očevida djelatnika Policijske uprave osječko-baranjske, cesta je za sav promet zatvorena od benzinske pumpe Lukoil do ulaska u Tenju. 

Cestu su u oba pravca blokirale policijske patrole, a policajci sva vozila koja namjeravaju iz Tenje u Osijek i obratno, preusmjerava na alternativne pravce, ili obilaznicom prema Klisi pa u Tenju, ili preko Antunovca.
 

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