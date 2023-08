U Slavoniji muškarac (55) vozio pripit i pod zabranom. Uhićen je

Osječko-baranjski policajci uhitili su 55-godišnjeg vozača iz Magadenovca i zaplijenili mu automobil koji je vozio pripit i bez važeće prometne dozvole u vrijeme dok mu je vozačka dozvola oduzeta zbog ranijeg prekršaja, izvijestila je policija u srijedu.

Policija je priopćila da je u ponedjeljak, oko 23,30 sati u Valpovu, u nadzoru prometa zatekla 55-godišnjaka iz Magadenovca koji je upravljao automobilom u trenutku kada mu je prometna dozvola istekla za više od 15 dana i dok mu je na snazi ranije izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima "B“ kategorije.

Obavljenim alkotestiranjem vozaču je utvrđena prisutnost 0,78 promila alkohola u krvi pa je uhićen te mu je privremeno oduzeto vozilo s kojim je upravljao do donošenja odluke o prekršaju.

Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna do 3570 eura ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima "B“ kategorije do 12 mjeseci i devet bodova, napominju u policiji.