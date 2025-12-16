U Slavonskom Brodu okitili kuću uz natpis 'Znam Da vam Smeta'. Tu je i grb s 1. bijelim poljem...
Vlasnici jedne kuće u Slavonskom Brodu, u naselju Podvinje, u vrijeme blagdana lampicama su okitili kuću uz natpis 'Znam Da vam Smeta', ističući velika slova 'ZDS', tako aludirajući na poklič 'Za dom spremni'.
| Foto: Ivica Galovic/Pixsell