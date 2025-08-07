Obavijesti

U Slavonskom Brodu planula je kuća, u požaru poginula žena

Vatrogasci su lokalizirali požar, a na teren je izašla i policija. U požaru je poginula žena (74). Uzrok požara će se utvrditi očevidom

Rano jutros, točnije iza 4 sata Centar 112 je dobio dojavu da je planuo požar na obiteljskoj kući u Slavonskom Brodu. Na mjesto požara su izašli pripadnici JVP grada Slavonskog Broda koji su lokalizirali požar te policijski službenici.

UGUŠIO SE OD DIMA Grijalica je zapalila krevet, u požaru poginuo muškarac (59)
Grijalica je zapalila krevet, u požaru poginuo muškarac (59)

U požaru je poginula žena (74). Uzrok požara će se utvrditi očevidom. 

