Vatrogasci su lokalizirali požar, a na teren je izašla i policija. U požaru je poginula žena (74). Uzrok požara će se utvrditi očevidom
TRAGEDIJA
U Slavonskom Brodu planula je kuća, u požaru poginula žena
Rano jutros, točnije iza 4 sata Centar 112 je dobio dojavu da je planuo požar na obiteljskoj kući u Slavonskom Brodu. Na mjesto požara su izašli pripadnici JVP grada Slavonskog Broda koji su lokalizirali požar te policijski službenici.
U požaru je poginula žena (74). Uzrok požara će se utvrditi očevidom.
