U Slavonskom Brodu 'prži' na 30 °C, a evo gdje je najtoplije more. Od sutra nova promjena

Zadar: Praznik rada na plaži Kolovare | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Sunce prži! Temperature do 30°C, no na Jadranu osvježenje s jakim vjetrovima. Slavonski Brod najtopliji s 30°C, more na Mljetu 19°C. U nedjelju sunčano, ali pljuskovi prijete