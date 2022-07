U Sloveniji 2 doze novog lijeka su oko 1000€, oboljeli od raka pisali Berošu: 'I mi to želimo'

Oboljeli od raka, pacijenti na dijalizi i brojni drugi oslabljenog imuniteta, okupljeni u petnaest udruga, poslali su otvoreno pismo ministru zdravstva Viliju Berošu i Vladi, od kojih traže da se i za njih u Hrvatskoj nabave novi lijekovi koji bi ih štitili od novog pandemijskog vala.

- Riječ je o osobama osjetljivijima na zarazu i s bitno lošijim ishodima ako se zaraze, poručuje Dražen Vincek, predsjednik Hrvatske udruge leukemija i limfomi (HULL).

'Želimo isti tretman kao i u drugim zemljama EU'

Kako pojašnjava, žele da im država osigura antivirusna sredstva i COVID-19 dugodjelujuća antitijela za prevenciju (CmAbs), kakva isti pacijenti već dobivaju u mnogim EU državama, pa tako i u Sloveniji.

Prof. dr. sc. Igor Aurer, pročelnik Zavoda za hematologiju KBC-a Zagreb, objašnjava da, osim lijekova za Covid, postoje i lijekovi koji ga mogu spriječiti.

Postojeća cjepiva protiv korone na imunokompromitirane, naime, često ne djeluju.

U ožujku je na razini EU, međutim, odobren i preventivni lijek s dugodjelujućim antitijelima, koji kroz šest mjeseci u preko 80 posto slučajeva umanjuje rizik od hospitalizacije i smrti. On se kao preventiva daje u dvije doze, injekcijom, djeluje odmah, i već ga je nabavila većina EU zemalja, uključujući Sloveniju, dok ga koriste i u Srbiji.

U Sloveniji mu je cijena oko tisuću eura za obje doze, koje štite pola godine.

S druge strane, liječenje takvih pacijenata, ako se teško razbole od Covida, daleko je skuplje, i u bolnicama budu mjesecima.

Svaki deseti umre

Onkološki bolesnici su u triput većem riziku od Covida, dok je kod onih s transplantiranim organima, čak i kad su cijepljeni, rizik 485 puta veći. Svaki deseti takav zaraženi pacijent umire. Imunokompromitirani bolesnici su oni čiji imunološki sustav ne može dovoljno dobro odgovoriti na infekciju Covida, i kod kojih ona dugo traje te često završava smrću ako se ne liječi, ali i kad se liječi.

- Kod onkoloških bolesnika liječenje karcinoma ometa imunološki odgovor na infekciju pa ne uspijeva ni liječenje karcinoma niti infekcije, objasnio je dr Aurer. Prof.dr.sc. Ozren Jakšić iz KB Dubrava je kazao kako su hematološki bolesnici oboljeli od Covida skupina s daleko najvećom smrtnošću.

Neslužbeni podaci kažu da je smrtnost među njima, zaraženima, bila i 30 posto.

Beriš: Razmišljamo i o maskama u javnom prijevozu

Kad se zdravu osobu cijepi protiv korone, ona stvara vlastita antitijela, no kod imunokompromitiranih to ne ide nimalo lako. Novi lijek im, međutim, daje umjetno stvorena protutijela, i jako pomaže.

Primjenjuje se kod starijih od 12 godina.

Ministar Beroš odgovara za 24sata kako su HZJZ i HZZO i ranije razmišljali ne samo o ovom lijeku nego i drugima - pa će tako i ubuduće.

Na pitanje razmišlja li se o novim mjerama, kojima bi se zaštitilo i imunokompromitirane, primjerice nošenjem maski u javnom prijevozu, odgovara potvrdno, no dodaje da će uvođenja mjera biti samo ako značajno poraste broj novooboljelih, ili ako se pokaže da neke nove mutacije virusa pogoršavaju kliničku sliku oboljelih.

- Mnogi imunokompromitirani izbjegavaju javni prijevoz, gužvu, upravo zato što su izloženiji virusima, ne samo korone. Imunokompromitirana osoba nema dovoljno jak imunitet kao i zdrava. Primjerice, transplantirana osoba, kao što sam i sama, najčešće je na imunosupresivima, lijekovima koji smanjuju imunitet, kako ne bi došlo do odbacivanja organa. Automatski, njihov je imunitet podložniji bolestima, kaže Ana Mrčić iz HULL-a.

Traže dodatnu zaštitu

Imunokompromitirane osobe čine više od 40 posto hospitaliziranih s probojnim infekcijama nakon cijepljenja pa udruge pacijenata traže dodatnu zaštitu. Petnaest udruga pacijenata ima podršku Hrvatskog torakalnog društva, Hrvatskog onkološkog društva i Hrvatskog reumatološkog društva, jer i predstavnici zdravstvene struke, koji liječe najosjetljivije pacijente, apeliraju na što bržu primjenu najnovijih strategija liječenja i zaštite od COVID-19.

Ista poruka poslana je i ranije ovog mjeseca sa okruglog stola u organizaciji Hrvatske udruge leukemija i limfomi te Koalicije udruga u zdravstvu. Pacijenti su progovorili iz perspektive „zatočenika pandemije“, za koje s popuštanjem mjera, i s aktualnim porastom brojki novozaraženih, rizik raste, dok kvaliteta života i liječenja primarne bolesti opada.

Udruge pacijenata nadaju se stoga pozitivnom odgovoru nadležnih te što skorijoj primjeni novih lijekova.

U pismu, koje su podržali i akademik dr.med. Miroslav Samaržija, (Hrvatsko torakalno društvo), te prof. dr. sc. Eduard Vrdoljak, (Hrvatsko onkološko društvo) naglašava se kako imunokompromitirane osobe čine više od 40 posto hospitaliziranih s probojnim infekcijama nakon cijepljenja, te kako je kod njih povećan rizik od bolničke smrtnosti, širenja na kontakte u kućanstvu te prenošenje SARS-CoV-2 mjesecima, što dovodi do rizika od nastanka i širenja potencijalno opasnih novih mutacija u širu populaciju.

- Svjesni smo da u javnosti postoji umor od mjera zaštite, no treba razumjeti i uvažiti opasnost koju virus i dalje predstavlja za dio građana. Pacijenti s oslabljenim imunitetom moraju biti uključeni u prioritetne skupine liječenja s onima koji se smatraju visokorizičnima i najosjetljivijim na infekciju COVID-19 i njima se treba osigurati sva dostupna i preporučena dodatna zaštita.

Stjecanje aktivnog imuniteta cijepljenjem svakako je i dalje poželjno za one koji se na njega mogu osloniti jer, što je više ljudi cijepljeno, uključujući doze dopunskog cjepiva, to su i imunokompromitirane osobe zaštićenija, pojašnjava predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu, Ivica Belina.

