Prema podacima Ministarstva zdravstva me\u0111u 30 novozara\u017eenih\u00a0\u010dak ih je 18 u dobi do 44 godina, me\u0111u njima i \u010detverogodi\u0161nje dijete, petero ih je\u00a0u dobnoj skupini od 45 do 54 godine starosti, troje u skupini od 55 do 64 godine,\u00a0 dvojica starih od 65 do 74 godine, te jedan stariji od 75 godina.





Jedan od klastera koronavirusa je u Mariboru, gdje\u00a0se broj zara\u017eenih zdravstvenih djelatnika u tamo\u0161njoj bolnici, na urgentnom odjelu, pove\u0107ao s 8 na 11.

Rekordni dan u BiH od po\u010detka pandemije

Kako javlja Dnevni avaz, u BiH je prema najnovijim podacima zara\u017eeno 218 ljudi.\u00a0Od toga 115 u Federaciji BiH, a 103 u Republici Srpskoj.

U Republici Srpskoj\u00a0se radi se o 76 srednje i osam osoba starije \u017eivotne dobi.\u00a0

Ovo su rekordni brojevi po broju zara\u017eenih u jednom danu.

Od ponedjeljka\u00a0u Areni prvi pacijenti

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije dr. Zlatibor Lon\u010dar odr\u017eao je danas sastanak sa direktorima Covid bolnica u Srbiji. Od ponedjeljak \u0107e biti otvorena Covid bolnica u '\u0160tark areni'\u00a0na Novom Beogradu sa 500 bolni\u010dkih kreveta, javlja Blic.

Naime, za vrijeme prvog udara korone, od o\u017eujka do svibnja, nije bilo potrebe da se 'Arena'\u00a0pretvara u privremenu bolnicu, po\u0161to su bili dovoljni kapaciteti Hale 1 Beogradskog sajma. Sada je, me\u0111utim, odlu\u010deno da se barem za sada Sajam rastereti, a da pacijenti budu preba\u010deni u 'Arenu'\u00a0jer tijekom ljeta nema ve\u0107ih zakazanih manifestacija.

Prvi pacijenti bi u najve\u0107u dvoranu na Balkanu trebali biti smje\u0161teni ve\u0107 od ponedjeljka, dok \u0107e jo\u0161 240 mjesta biti osigurano\u00a0u Ortopedskoj bolnici na Banjici koja se vra\u0107a u Covid sistem, navodi Blic.

U Klini\u010dkom centru Crne Gore trenutno se lije\u010di 28 pacijenata kod kojih je potvr\u0111eno prisustvo virusa COVID-19 od kojih je sedam u Poluintenzivnoj, a dva u Jedinici intenzivnog lije\u010denja\u00a0 i \u017eivotno su ugro\u017eena. U Crnoj Gori trenutno je 335 oboljelih, a od toga je 51 hosipitalizirano.

U Sjevernoj Makedoniji trenutno je zara\u017eeno 6787 osoba. Dosad je umrlo 328 ljudi.



