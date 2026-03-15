U smart shopovima prodavali 'špricanu' industrijsku konoplju

Do zakonskih izmjena došlo je 2019. godine, kad su sorte konoplje koje se nalaze na Zajedničkoj sortnoj listi Europske unije i kod kojih ukupni sadržaj THC-a ne prelazi 0,2 posto maknute s popisa droga. To je otvorilo mogućnost za iskorištavanje svih dijelova industrijske konoplje (cvijeta, listova i stabljike), dok su se ranije mogle koristiti samo sjemenke, a ostatak biljke se uništavao. Proizvodnja konoplje i dalje je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, a navedena zakonska liberalizacija industrijske konoplje dovela je do pojave niza novih proizvoda, među kojima su i CBD proizvodi.

- S obzirom na rizičnost ovih proizvoda, Državni inspektorat je u 2025. godini provodio nadzore maloprodajnih objekata te je na analizu uzeto 20 tzv. CBD proizvoda. Analize je proveo Centar za forenzička ispitivanja 'Ivan Vučetić'. Deset proizvoda (50 posto) povučeno je iz prodaje jer su u istima nađene previsoke koncentracije THC-a, iznad zakonski dopuštenih ili su čak proizvodi 'pošpricani' namjerno dodanim sintetskim drogama (HHC). O svim svojim saznanjima Državni inspektorat je obavijestio Ministarstvo unutarnjih poslova - rekli su nam iz Državnog inspektorata.

Iz MUP-a su nam potvrdili da su zagrebački policajci tijekom 2025. godine zaprimili više obavijesti o mogućoj preprodaji proizvoda koji sadrže drogu/psihoaktivne tvari u prodajnim objektima, tzv. "smart shopovima". Zagrebačka policija provela je dva kriminalistička istraživanja protiv dvojice vlasnika trgovina koji su konoplju prskali psihoaktivnim sredstvom.

Tako su početkom prosinca 2025. kazneno prijavili 33-godišnjaka koji je nabavio veće količine konoplje na koju je nanesen polusintetski kanabinoid heksahidrokanabinol (HHC).

- Tako dobivenu konoplju kao vlasnik trgovačkog društva iz Zagreba od 2. travnja do 26. studenoga nudio je na prodaju u prodajnom objektu u Centru, kao i putem aplikacija za dostavu hrane i drugih raznih stvari - objavila je zagrebačka policija, koja je pretragom njegova prodajnog objekta pronašla i 5,74 kg sumnjive biljne materije te 407 grama nalik na smolu konoplje (hašiš, op. a.).

Svega nekoliko dana kasnije prijavili su 44-godišnjaka, kojega sumnjiče da je nabavljao veće količine polusintetskog kanabinoida heksahidrokanabinola (HHC-a), koji je HHC u garaži u Velikoj Gorici i u gospodarskoj hali u Lekeniku, pomoću tlačnih prskalica, nanosio na konoplju. Tako "pošpricanu" konoplju prodavao je krajnjim kupcima oglašavajući je kao legalan proizvod.

Tijekom pretraga stana i garaže u Velikoj Gorici, gospodarske hale i poslovne zgrade u Lekeniku, kao i prodajnog objekta na području Centra, kojima se koristio, policija je pronašla i oduzela 38,8 kg sumnjive biljne materije, zelene boje karakterističnog izgleda za konoplju, 12,9 kg sumnjive biljne materije u grumenu, smeđe boje, karakterističnog izgleda za smolu konoplje, 3,6 ml ekstrakta konoplje, 60,9 litara sumnjive tekućine nalik na psihoaktivnu tvar HHC, kao i 46 komada električnih cigareta ispunjene sumnjivom tekućinom nalik na psihoaktivnu tvar HHC.